Иван ФЕДЫК: «В Шахтере много хороших молодых бразильцев»

В поединке седьмого тура УПЛ «Рух» на своем поле сыграет с донецким «Шахтером». О подготовке команды и ожиданиях от матча рассказал главный тренер львовского клуба Иван Федик.

«Надо готовиться от игры к игре, смотреть на свою игру и больше ни на что. В первую очередь ребята хорошо физически готовы, они это понимают и начали играть. Последние матчи начинаем играть в футбол, который я хочу видеть.

«Шахтер» очень хорошая команда. Я считаю сильнейший в нашем чемпионате. Они прибавляют в атаке. Ушли у них два игрока, Кевин и Судаков, но кроме них там достаточно много хороших молодых бразильцев, которых я знаю еще по чемпионату Бразилии, поскольку слежу. И все они хорошие, все будут играть на высоком уровне, когда адаптируются. Поэтому ожидаем очень тяжелую игру», – сказал Иван Федик.