Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Иван ФЕДЫК: «В Шахтере много хороших молодых бразильцев»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от матча с «горняками»

Иван ФЕДЫК: «В Шахтере много хороших молодых бразильцев»
ФК Рух. Иван Федык

В поединке седьмого тура УПЛ «Рух» на своем поле сыграет с донецким «Шахтером». О подготовке команды и ожиданиях от матча рассказал главный тренер львовского клуба Иван Федик.

«Надо готовиться от игры к игре, смотреть на свою игру и больше ни на что. В первую очередь ребята хорошо физически готовы, они это понимают и начали играть. Последние матчи начинаем играть в футбол, который я хочу видеть.

«Шахтер» очень хорошая команда. Я считаю сильнейший в нашем чемпионате. Они прибавляют в атаке. Ушли у них два игрока, Кевин и Судаков, но кроме них там достаточно много хороших молодых бразильцев, которых я знаю еще по чемпионату Бразилии, поскольку слежу. И все они хорошие, все будут играть на высоком уровне, когда адаптируются. Поэтому ожидаем очень тяжелую игру», – сказал Иван Федик.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Шахтер Рух Львов Шахтер Донецк Иван Федык
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
