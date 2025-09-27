«Сразу к работе». Вест Хэм сменил тренера. Тот уже провел первую тренировку
Нуну Эшпириту Санту возглавил лондонский клуб
Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о назначении португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту на должность главного тренера клуба. Об этом пишет пресс-служба «молотобойцев».
Португальский коуч «молотобойцев» сразу приступил к работе в новом коллективе.«Сразу к работе» – лаконично говорится в сообщении пресс-службы, к которому прикрепили несколько фото тренировочного процесса.
В нынешнем сезоне Вест Хэм занимает 19-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 3 зачетных пункта после шести сыгранных матчей.
Straight to work 🫡 pic.twitter.com/DotpZVup7o— West Ham United (@WestHam) September 27, 2025
West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club’s new men’s Head Coach. 🤝— West Ham United (@WestHam) September 27, 2025
