  4. «Сразу к работе». Вест Хэм сменил тренера. Тот уже провел первую тренировку
Англия
27 сентября 2025, 17:21 | Обновлено 27 сентября 2025, 17:35
Нуну Эшпириту Санту возглавил лондонский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о назначении португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту на должность главного тренера клуба. Об этом пишет пресс-служба «молотобойцев».

Португальский коуч «молотобойцев» сразу приступил к работе в новом коллективе.«Сразу к работе» – лаконично говорится в сообщении пресс-службы, к которому прикрепили несколько фото тренировочного процесса.

В нынешнем сезоне Вест Хэм занимает 19-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 3 зачетных пункта после шести сыгранных матчей.

По теме:
Поворознюк объяснил, отпустит ли Кобина в клуб УПЛ: «Да потерпите, говорю»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ в один день уволил и назначил тренера
Ярмолюк – 10-й украинец, который отдал результативную передачу в АПЛ
Нуну Эшпириту Санту назначение тренера Английская Премьер-лига Вест Хэм
Олег Вахоцкий Источник: ФК Вест Хэм
