  Усман Дембеле: «Эти слова для меня ничего не значат. Это может измениться»
Франция
27 сентября 2025, 15:58
Усман Дембеле: «Эти слова для меня ничего не значат. Это может измениться»

Француз заявил, что не считает себя лучшим игроком мира

27 сентября 2025, 15:58
181
0
Усман Дембеле: «Эти слова для меня ничего не значат. Это может измениться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле признался, что для него означает «Золотой мяч», который он завоевал несколько дней назад. Француз заявил, что не считает себя лучшим игроком в мире.

– В 2017 году вы заявили: «Я же не буду говорить, что я лучший игрок в мире». Сегодня вы можете сказать это?

– Лучший игрок в мире» – это громкие слова. Для меня они ничего не значат. Это может изменяться каждые выходные. Один матч ты не сыграл хорошо, и скажут, что ты ничтожна. Следующий матч – ты лучший в мире. Но что две недели это может измениться. В конце концов, когда ты проводишь большой сезон, самый лучший сезон, ты получаешь вознаграждение. Ты был лучшим игроком сезона.

– Лучшим игроком мира по итогам сезона.

– Да, именно так, – сказал Дембеле.

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

