Молодежные турниры
27 сентября 2025, 11:12 | Обновлено 27 сентября 2025, 11:20
Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Южная Корея U-20 – Украина U-20

27 сентября в 23:00 пройдет матч 1-го тура чемпионата мира U-20

Коллаж Sport.ua

27 сентября молодежная сборная Украины U-20 проведет стартовый матч чемпионата мира 2025 U-20.

В 23:00 в Вальпараисо команда Дмитрия Михайленко встретится с Южной Кореей U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последние дни «сине-желтые» готовились к турниру именно в Вальпараисо, который станет одной из арен мундиаля.

Чемпионат мира U-20 пройдет с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

На групповом этапе Украина сыграет с Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября).

В 1/8 финала пробьются по две лучшие команды каждой группы, а также четыре из шести сборных, занявших третьи места.

21 сентября сине-желтые провели в Чили товарищеский матч против сборной Австралии U-20 (2:3).

Интересно, что в финальном матче ЧМ-2019 U-20 украинская команда под руководством Александра Петракова одолела в финале именно сборную Южной Кореи U-20 со счетом 3:1.

Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Южная Корея U-20 – Украина U-20

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт

Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
