27 сентября на Сон Моиш пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда смогла еще при предыдущем наставнике, Агирре, избавиться от клейма футбольного лифта. Более того, с ним даже добрались до финала кубка Испании-2024, пусть даже там проиграли - там в соперниках был мадридский Реал. В прошлом сезоне, уже при Аррасате, пытались бороться за еврокубки. Но в итоге закончили, правда, с 48 очками и на десятой итоговой позиции.

Сейчас долгое время никак не получалось взять первую победу. Хотя ее расписание действительно очень непростым было на этом отрезке. С Сельтой и Атлетико были хотя бы ничьи (впрочем, они при участии в еврокубках и сами проваливаются). А Барселоне с Реалом и даже Эспаньолу проигрывали. В прошлом туре, играя с откровенно кризисным Реалом Сосьедад, тоже пропустили и не забили, закончив 0:1.

Алавес

Клуб вот уже почти десятилетие, с 2016-го года, держится в Примере. Правда, было одно исключение, сезон 2022/2023, что провели в Сегунде. Но, вернувшись, удалось закрепиться на новом-старом уровне. Так, в прошлой темпораде представитель Витории с 42 очками не просто сохранил прописку, но и, по дополнительным показателям, финишировали на пятнадцатой позиции.

Сейчас подопечные Эдуардо Коудета показывают очень даже неплохие, по своим меркам, результаты. У Леванте и Атлетика даже получилось выиграть, с Атлетико закончили вничью. В прошлом туре футболисты играли против Хетафе на выезде. И, пропустив первыми, сумели все же ответить своим мячом, в итоге закончив 1:1 - есть очередное очко!

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних очных поединках были ничьи. И только в ноябре прошлого года, на своем поле, Алавес оформил минимальную победу - 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы склоняются к успеху хозяев арены, но они сейчас не впечатляют. Такому сопернику нынешний Алавес способен как минимум не проиграть (коэффициент - 1,63).