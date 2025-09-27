Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Мальорка
27.09.2025 19:30 - : -
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 сентября 2025, 09:03 |
35
0

Мальорка – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 сентября и начнется в 19:30 по Киеву

27 сентября 2025, 09:03 |
35
0
Мальорка – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября на Сон Моиш пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда смогла еще при предыдущем наставнике, Агирре, избавиться от клейма футбольного лифта. Более того, с ним даже добрались до финала кубка Испании-2024, пусть даже там проиграли - там в соперниках был мадридский Реал. В прошлом сезоне, уже при Аррасате, пытались бороться за еврокубки. Но в итоге закончили, правда, с 48 очками и на десятой итоговой позиции.

Сейчас долгое время никак не получалось взять первую победу. Хотя ее расписание действительно очень непростым было на этом отрезке. С Сельтой и Атлетико были хотя бы ничьи (впрочем, они при участии в еврокубках и сами проваливаются). А Барселоне с Реалом и даже Эспаньолу проигрывали. В прошлом туре, играя с откровенно кризисным Реалом Сосьедад, тоже пропустили и не забили, закончив 0:1.

Алавес

Клуб вот уже почти десятилетие, с 2016-го года, держится в Примере. Правда, было одно исключение, сезон 2022/2023, что провели в Сегунде. Но, вернувшись, удалось закрепиться на новом-старом уровне. Так, в прошлой темпораде представитель Витории с 42 очками не просто сохранил прописку, но и, по дополнительным показателям, финишировали на пятнадцатой позиции.

Сейчас подопечные Эдуардо Коудета показывают очень даже неплохие, по своим меркам, результаты. У Леванте и Атлетика даже получилось выиграть, с Атлетико закончили вничью. В прошлом туре футболисты играли против Хетафе на выезде. И, пропустив первыми, сумели все же ответить своим мячом, в итоге закончив 1:1 - есть очередное очко!

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних очных поединках были ничьи. И только в ноябре прошлого года, на своем поле, Алавес оформил минимальную победу - 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы склоняются к успеху хозяев арены, но они сейчас не впечатляют. Такому сопернику нынешний Алавес способен как минимум не проиграть (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Мальорка
27 сентября 2025 -
19:30
Алавес
Алавес не проиграет 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мальорка Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига - betking Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26 сентября 2025, 13:18 145
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Жеребьевку провел Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины

Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26 сентября 2025, 12:59 11
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона

Маркиньос травмировался и пропустит матч Лиги чемпионов

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 07:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Футбол | 27.09.2025, 09:08
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 1
Бокс
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
26.09.2025, 03:46 96
Бокс
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем