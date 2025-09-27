Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
27 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 27 сентября 2025, 11:53
Карлос Алькарас – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира ATP 500 в Токио

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

27 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Токио (Япония).

Во втором раунде испанец сыграет против Зизу Бергса (Бельгия, ATP 45). Поединок состоится четвертым запуском на Colosseum. Ориентировочное время начала матча – 11:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется против Брендона Накашимы.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
Янник СИННЕР: «Он заслуживает быть на первом месте в рейтинге»
ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио
Карлос Алькарас (теннисист) Зизу Бергс смотреть онлайн ATP Токио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
