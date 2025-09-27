Карлос Алькарас – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Токио (Япония).

Во втором раунде испанец сыграет против Зизу Бергса (Бельгия, ATP 45). Поединок состоится четвертым запуском на Colosseum. Ориентировочное время начала матча – 11:40 по Киеву.

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется против Брендона Накашимы.

