Карлос Алькарас – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира ATP 500 в Токио
27 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) продолжит выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Токио (Япония).
Во втором раунде испанец сыграет против Зизу Бергса (Бельгия, ATP 45). Поединок состоится четвертым запуском на Colosseum. Ориентировочное время начала матча – 11:40 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперников.
Победитель противостояния в четвертьфинале поборется против Брендона Накашимы.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Близкие для тренера команды
Новозеландец похвалил подготовку боксера