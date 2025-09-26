Кейн достиг отметки в 100 голов за Баварию. Статистика англичанина
Гарри оформил дубль в ворота «Вердера»
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн достиг отметки в 100 голов за мюнхенский клуб.
26 сентября состоялась игра 5-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.
Гарри стал первым игроком текущего сезона, который отличился 10 забитыми мячами в топ-5 европейских лигах. Сейчас он опережает ближайшего конкурента в чемпионате на 6 голов.
Всего в составе «красных» 32-летний английский нападающий провел 104 поединка, в которых отличился 100 забитыми мячами и 29 ассистами.
❤️🤍🏴 Harry Kane reaches 100 goals as Bayern player, penalty scored tonight. ⚽️ pic.twitter.com/74V6RhxPZw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2025
Harry Kane is the first player to score 10 goals this season in Europe's top 5 leagues. pic.twitter.com/lHfdXG4Uxm— StatMuse FC (@statmusefc) September 26, 2025
Most goals this Bundesliga season:— StatMuse FC (@statmusefc) September 26, 2025
10 — Harry Kane
4 — Serhou Guirassy
4 — Can Uzun
4 — Ilya Ansah
Kane has more than the next two players combined. pic.twitter.com/Q7i7l8ThPc
