Германия
Германия
26 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 26 сентября 2025, 23:38
Кейн достиг отметки в 100 голов за Баварию. Статистика англичанина

Гарри оформил дубль в ворота «Вердера»

Кейн достиг отметки в 100 голов за Баварию. Статистика англичанина
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн достиг отметки в 100 голов за мюнхенский клуб.

26 сентября состоялась игра 5-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Кейн стал автором дубля.

Гарри стал первым игроком текущего сезона, который отличился 10 забитыми мячами в топ-5 европейских лигах. Сейчас он опережает ближайшего конкурента в чемпионате на 6 голов.

Всего в составе «красных» 32-летний английский нападающий провел 104 поединка, в которых отличился 100 забитыми мячами и 29 ассистами.

Вердер Бавария чемпионат Германии по футболу Бавария - Вердер Гарри Кейн статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
