Раскрытие Антони в Бетисе. Статистика бразильца в составе испанского клуба

Нападающий «Бетиса» Антони с момента дебюта в составе испанской команды демонстрирует лучшую результативность (16 Г+А), чем все игроки «Манчестер Юнайтед», кроме Бруну Фернандеша (20 Г + А).

24 сентября состоялась игра 1-го тура основного этапа Лиги Европы между командами «Бетис» и «Ноттингем». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Антони стал автором гола и результативной передачи.

В составе испанского клуба Антони провел 29 поединков. В среднем за игру бразилец забивает 0.32 гола и отдает 0.6 ассиста. Для сравнения: в составе «красных дьяволов» он сыграл 96 матчей, в которых в среднем за игру отмечался 0,2 забитыми мячами и 0.28 результативными передачами. В итоге его результативность в «Бетисе» в два раза лучше (0.6 голевых действий за игру), чем в «МЮ» (0.28).