Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона надеется вернуться на Камп Ноу, достроив только зоны трибуны
Испания
26 сентября 2025, 20:59
Барселона надеется вернуться на Камп Ноу, достроив только зоны трибуны

Барселона и городской совет продолжают «воевать» из-за частичного возобновления работы стадиона

Барселона надеется вернуться на Камп Ноу, достроив только зоны трибуны
Wikimedia.org. Камп Ноу

На этой неделе муниципалитет и пожарная служба уведомили руководство сине-гранатовых о проблемах безопасности, из-за которых ни клуб, ни зрители не смогут вернуться на стадион «Камп Ноу».

Как отмечает RAC1, после очередного отказа боссы каталонцев пошли навстречу и пообещали обеим организациям в ближайшее время направить отчет с предложениями по устранению недостатков, которые в первую очередь касаются подъездных путей к стадиону и эвакуационных выходов.

По информации издания, «Барселона» обратилась в городской совет с просьбой выдать ей лицензию на первое размещение в обмен на «обязательство по устранению проблем». Каталонцы запросили разрешение на возвращение стадиона, пока не будут полностью решены проблемы с безопасностью.

«Барселона» рассчитывает, что городской совет пойдет на уступки и разрешит возвращение на «Камп Ноу», достроив только зоны трибуны и «Гол Суд». При этом продолжаются работы на боковой трибуне.

Руководство национального чемпионата (Ла Лига) разрешает проводить матчи без завершения строительства боковой трибуны, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настроен категорически.

На данный момент «Барселона» проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса (Estadi Olímpic Lluís Companys). Второй тур Лиги чемпионов между «Барселоной» – «ПСЖ» пройдет 1 октября.

Еще в начале сентября стало известно, что каталонцы не успевают завершить реконструкцию своего стадиона до старта Лиги чемпионов сезона 2025/2026.

Оксана Баландина Источник: RAC1
Комментарии 0
