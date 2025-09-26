Президент Барселоны – Реалу о ЗМ: «Умейте проигрывать и имейте уважение»

Президент Барселоны Жоан Лапорта отреагировал на решение Реала, который второй год подряд пропустил церемонию награждения Золотой мяч.

В прошлом сезоне это было связано с тем, что трофей получил не игрок мадридцев Винисиус Жуниор, а хавбек Манчестер Сити Родри.

«Реал делает то, что хочет. Но нужно уважать церемонию и всех номинантов, а не только своих игроков. Поэтому мы будем посещать такие церемонии. Нужно уметь проигрывать, это спорт», – считает Лапорта.

Игроки Барселоны Ламин Ямаль и Рафинья были среди главных претендентов на Золотой мяч, но приз достался Усману Дембеле из ПСЖ.