Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Президент Барселоны – Реалу о ЗМ: «Умейте проигрывать и имейте уважение»
Испания
26 сентября 2025, 18:10 | Обновлено 26 сентября 2025, 18:32
Президент Барселоны – Реалу о ЗМ: «Умейте проигрывать и имейте уважение»

Лапорта оценил бойкот церемонии Золотой мяч

Президент Барселоны – Реалу о ЗМ: «Умейте проигрывать и имейте уважение»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Барселоны Жоан Лапорта отреагировал на решение Реала, который второй год подряд пропустил церемонию награждения Золотой мяч.

В прошлом сезоне это было связано с тем, что трофей получил не игрок мадридцев Винисиус Жуниор, а хавбек Манчестер Сити Родри.

«Реал делает то, что хочет. Но нужно уважать церемонию и всех номинантов, а не только своих игроков. Поэтому мы будем посещать такие церемонии. Нужно уметь проигрывать, это спорт», – считает Лапорта.

Игроки Барселоны Ламин Ямаль и Рафинья были среди главных претендентов на Золотой мяч, но приз достался Усману Дембеле из ПСЖ.

Золотой мяч Усман Дембеле ПСЖ Барселона Реал Мадрид Жоан Лапорта
Иван Зинченко Источник: Sport.es
protasov_lyopu_davai
Непонятно за что достался, но то такое
