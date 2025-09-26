В полуфиналах Кубка Либертадорес сыграют только бывшие чемпионы турнира

В полуфиналы Кубка Либертадорес вышли команды, которые ранее уже выигрывали этот турнир: «Палмейрас» сыграет против «ЛДУ», а «Фламенго» – против «Расинга».

Бразильские «Палмейрас» и «Фламенго» имеют в своей коллекции по 3 титула победителей турнира, аргентинский «Расинг» и эквадорский «ЛДУ» – по 1.

Рекордсмены по количеству побед в Кубке Либертадорес

7 – Индепендьенте (Аргентина)

6 – Бока Хуниорс (Аргентина)

5 – Пеньяроль (Уругвай)

4 – Ривер Плейт (Аргентина)

4 – Эстудиантес (Аргентина)

...

3 – Палмейрас (Бразилия)

3 – Фламенго (Бразилия)

1 – Расинг (Аргентина)

1 – ЛДУ (Эквадор)

«Палмейрас» в 12-й раз в истории сыграет в полуфинале соревнования, а «Фламенго» – в седьмой.

Команды с наибольшим количеством выходов в полуфинал Кубка Либертадорес

21 – Ривер Плейт (Аргентина)

21 – Пеньяроль (Уругвай)

19 – Бока Хуниорс (Аргентина)

13 – Насьональ (Уругвай)

12 – Индепендьенте (Аргентина)

12 – Олимпия (Парагвай)

12 – Палмейрас (Бразилия)

Clubes brasileiros que mais estiveram na 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 da Copa Libertadores :



1️⃣2️⃣ - 🇧🇷 Palmeiras 🆙

1️⃣0️⃣ - 🇧🇷 São Paulo

1️⃣0️⃣ - 🇧🇷 Grêmio

0️⃣9️⃣ - 🇧🇷 Santos

0️⃣7️⃣ - 🇧🇷 Internacional

0️⃣7️⃣ - 🇧🇷 Flamengo 🆙

0️⃣6️⃣ - 🇧🇷 Cruzeiro

0️⃣4️⃣ - 🇧🇷 Atlético-MG

0️⃣3️⃣ - 🇧🇷 Botafogo

0️⃣2️⃣ - 🇧🇷… pic.twitter.com/DlhS3ZbxKp — Noite de Copa (@Noitedecopa) September 26, 2025

Полуфинальные матчи будут проведены в конце октября.