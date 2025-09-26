В полуфиналах Кубка Либертадорес сыграют только бывшие чемпионы турнира

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Либертадорес
26 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:15
Каждый из клубов-участников хотя бы один раз выигрывал этот трофей

Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфиналы Кубка Либертадорес вышли команды, которые ранее уже выигрывали этот турнир: «Палмейрас» сыграет против «ЛДУ», а «Фламенго» – против «Расинга».

Бразильские «Палмейрас» и «Фламенго» имеют в своей коллекции по 3 титула победителей турнира, аргентинский «Расинг» и эквадорский «ЛДУ» – по 1.

Рекордсмены по количеству побед в Кубке Либертадорес

  • 7 – Индепендьенте (Аргентина)
  • 6 – Бока Хуниорс (Аргентина)
  • 5 – Пеньяроль (Уругвай)
  • 4 – Ривер Плейт (Аргентина)
  • 4 – Эстудиантес (Аргентина)
  • ...
  • 3 – Палмейрас (Бразилия)
  • 3 – Фламенго (Бразилия)
  • 1 – Расинг (Аргентина)
  • 1 – ЛДУ (Эквадор)

«Палмейрас» в 12-й раз в истории сыграет в полуфинале соревнования, а «Фламенго» – в седьмой.

Команды с наибольшим количеством выходов в полуфинал Кубка Либертадорес

  • 21 – Ривер Плейт (Аргентина)
  • 21 – Пеньяроль (Уругвай)
  • 19 – Бока Хуниорс (Аргентина)
  • 13 – Насьональ (Уругвай)
  • 12 – Индепендьенте (Аргентина)
  • 12 – Олимпия (Парагвай)
  • 12 – Палмейрас (Бразилия)

Полуфинальные матчи будут проведены в конце октября.

Кубок Либертадорес Палмейрас ЛДУ Кито Фламенго Расинг Авельянеда статистика Индепендьенте Бока Хуниорс Пеньяроль Ривер Плейт Эстудиантес
