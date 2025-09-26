В полуфиналах Кубка Либертадорес сыграют только бывшие чемпионы турнира
Каждый из клубов-участников хотя бы один раз выигрывал этот трофей
В полуфиналы Кубка Либертадорес вышли команды, которые ранее уже выигрывали этот турнир: «Палмейрас» сыграет против «ЛДУ», а «Фламенго» – против «Расинга».
Бразильские «Палмейрас» и «Фламенго» имеют в своей коллекции по 3 титула победителей турнира, аргентинский «Расинг» и эквадорский «ЛДУ» – по 1.
Рекордсмены по количеству побед в Кубке Либертадорес
- 7 – Индепендьенте (Аргентина)
- 6 – Бока Хуниорс (Аргентина)
- 5 – Пеньяроль (Уругвай)
- 4 – Ривер Плейт (Аргентина)
- 4 – Эстудиантес (Аргентина)
- ...
- 3 – Палмейрас (Бразилия)
- 3 – Фламенго (Бразилия)
- 1 – Расинг (Аргентина)
- 1 – ЛДУ (Эквадор)
«Палмейрас» в 12-й раз в истории сыграет в полуфинале соревнования, а «Фламенго» – в седьмой.
Команды с наибольшим количеством выходов в полуфинал Кубка Либертадорес
- 21 – Ривер Плейт (Аргентина)
- 21 – Пеньяроль (Уругвай)
- 19 – Бока Хуниорс (Аргентина)
- 13 – Насьональ (Уругвай)
- 12 – Индепендьенте (Аргентина)
- 12 – Олимпия (Парагвай)
- 12 – Палмейрас (Бразилия)
Clubes brasileiros que mais estiveram na 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 da Copa Libertadores :— Noite de Copa (@Noitedecopa) September 26, 2025
1️⃣2️⃣ - 🇧🇷 Palmeiras 🆙
1️⃣0️⃣ - 🇧🇷 São Paulo
1️⃣0️⃣ - 🇧🇷 Grêmio
0️⃣9️⃣ - 🇧🇷 Santos
0️⃣7️⃣ - 🇧🇷 Internacional
0️⃣7️⃣ - 🇧🇷 Flamengo 🆙
0️⃣6️⃣ - 🇧🇷 Cruzeiro
0️⃣4️⃣ - 🇧🇷 Atlético-MG
0️⃣3️⃣ - 🇧🇷 Botafogo
0️⃣2️⃣ - 🇧🇷… pic.twitter.com/DlhS3ZbxKp
Полуфинальные матчи будут проведены в конце октября.
