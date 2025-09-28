К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»
Наставник сборной Украины Сергей Ребров может вскоре покинуть главную команду страны.
По информации греческих СМИ, «Панатинаикос» уже трижды обращался к Реброву по поводу возможного сотрудничества. Тренер дважды отказывался, а в третий раз решил сказать «да». Теперь Ребров ждет решения УАФ, он сообщил ассоциации о своем решении уйти.
Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.
Ну раз так, тоді питання повинно ставитися так: УАФ - це конкретні прізвища. Чи готовий голова УАФ і всі його заступники взяти на себе відповідальність за таке рішення і в разі провалу збірної покласти заяви про відставку з посади? Поки не буде конкретної відповідальності і покарання, кого гривнею, кого посадою, кого свободою, репутацією - діла не буде і ця засівша шайка буде крутити українським футболом як ї м заманеться а нас всіх крутити на одному місці.