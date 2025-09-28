Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2025, 23:02
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал

Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»

28 сентября 2025, 23:02
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров может вскоре покинуть главную команду страны.

По информации греческих СМИ, «Панатинаикос» уже трижды обращался к Реброву по поводу возможного сотрудничества. Тренер дважды отказывался, а в третий раз решил сказать «да». Теперь Ребров ждет решения УАФ, он сообщил ассоциации о своем решении уйти.

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.

Дмитрий Олейник
