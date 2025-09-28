К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал

Наставник сборной Украины Сергей Ребров может вскоре покинуть главную команду страны.

По информации греческих СМИ, «Панатинаикос» уже трижды обращался к Реброву по поводу возможного сотрудничества. Тренер дважды отказывался, а в третий раз решил сказать «да». Теперь Ребров ждет решения УАФ, он сообщил ассоциации о своем решении уйти.

Ребров и его команда оптимистично настроены относительно развития ситуации. Сергей Станиславович возглавляет сборную Украины с 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.