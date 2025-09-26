Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 14:51 | Обновлено 26 сентября 2025, 15:11
Экс-форвард Реала отдал дань уважения легенде Барселоны

Альваро Мората поблагодарил Серхио Бускетса за годы карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората та Серхио Бускетс

Бывший игрок мадридского «Реала» и нынешний форвард итальянского «Комо», Альваро Мората, в социальной сети Instagram отреагировал на решение Серхио Бускетса завершить профессиональную карьеру по окончании сезона в MLS.

«Один из лучших испанских футболистов всех времен. Ты играешь и играл в совершенно другой вид спорта, Буси. Спасибо за всё, желаю тебе всего наилучшего вместе с твоей замечательной семьей», – написал Мората.

Альваро вместе с Бускетсом провёл 43 совместных матча на футбольном поле в составе национальной сборной Испании. На клубном уровне игроки всегда были соперниками.

ИНЬЕСТА: «Какая привилегия – провести с тобой все эти годы, брат»
Серхио РАМОС: «Футбол теряет одного из самых лучших полузащитников»
Легенда Барселоны закончит карьеру в ближайшее время
