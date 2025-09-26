Тотти, а не Шевченко. Экс-игрок Динамо – о детских пристрастиях

В конце 90-х начале 2000-х годов в Украине практически все дети, кто любил футбол, бредили Андреем Шевченко, который тогда выступал за «Милан». Правда, в их число не входил Роман Безус, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал, почему его отдал предпочтение «Роме» и Франческо Тотти.

– В конце 90-х по телевизору футбола было немного, даже украинского, – сказал Безус. – Это когда Андрей Шевченко перешел в «Милан», начали показывать чемпионат Италии. А в понедельник был обзор. Я не пропускал ни одного матча. Знал всех футболистов.

Соответственно, во дворе все были Андреями Шевченками (смеется). А отец болел за «Ювентус» с Зинедином Зиданом. Мне не хотелось повторяться, поэтому я выбрал «Рому», команду с названием, созвучным с моим именем. Они тогда тоже демонстрировали классный футбол, и состав у них был приличный, а игра Франческо Тотти стала для меня эталоном.