Нагорняк рассказал, когда Супряга восстановится от травмы руки

Главный тренер каменец-подольского «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал травму нападающего своей команды Владислава Супряги.

– Сергей Николаевич, давайте с главного начнем. Когда ждать возвращения Супряги?

– Влад не сможет играть 3-4 недели. Продолжается процесс восстановления. Наш врач Кристина Пинзар сразу на месте вправила ему руку. Самое главное, что удалось избежать перелома, и после октябрьской паузы сборных ждем возвращения Супряги.

В текущем сезоне на счету Владислава четыре матча и гол за «Эпицентр». Его арендное соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.