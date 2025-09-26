Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нагорняк рассказал, когда Супряга восстановится от травмы руки
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 13:54 |
309
0

Нагорняк рассказал, когда Супряга восстановится от травмы руки

Владислав вернется на поле после октябрьской паузы

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер каменец-подольского «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал травму нападающего своей команды Владислава Супряги.

– Сергей Николаевич, давайте с главного начнем. Когда ждать возвращения Супряги?

– Влад не сможет играть 3-4 недели. Продолжается процесс восстановления. Наш врач Кристина Пинзар сразу на месте вправила ему руку. Самое главное, что удалось избежать перелома, и после октябрьской паузы сборных ждем возвращения Супряги.

В текущем сезоне на счету Владислава четыре матча и гол за «Эпицентр». Его арендное соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.

Сергей Нагорняк Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма травма руки
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
