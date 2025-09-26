Нагорняк рассказал, когда Супряга восстановится от травмы руки
Владислав вернется на поле после октябрьской паузы
Главный тренер каменец-подольского «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал травму нападающего своей команды Владислава Супряги.
– Сергей Николаевич, давайте с главного начнем. Когда ждать возвращения Супряги?
– Влад не сможет играть 3-4 недели. Продолжается процесс восстановления. Наш врач Кристина Пинзар сразу на месте вправила ему руку. Самое главное, что удалось избежать перелома, и после октябрьской паузы сборных ждем возвращения Супряги.
В текущем сезоне на счету Владислава четыре матча и гол за «Эпицентр». Его арендное соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.
