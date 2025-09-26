Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Александрия
27.09.2025 13:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 08:21
Александрия – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча седьмого тура Украинской Премьер-лиги

Александрия – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В субботу, 27 сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Полтавой».

Команды сыграют на стадионе «Ника» в городе Александрии. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Александрия – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
