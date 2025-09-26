Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 00:55 |
174
0

Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо

Львовскому клубу удалось увеличить квоту

26 сентября 2025, 00:55 |
174
0
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Стадион Украина

Одним из самых интересных в 7 туре УПЛ будет противостояние во Львове между «Карпатами» и «Динамо», которое состоится 27 сентября.

ФК «Карпаты» сообщил, что получено разрешение на увеличение квоты для болельщиков на этот матч.

Как стало известно Sport.ua, до этого матч «Карпат» на стадионе «Украина» согласно гарантиям безопасности могли посетить 6500 зрителей. Сейчас это количество увеличено еще на три тысячи.

Продажа билетов на матч «Карпаты» – «Динамо» начнется 26 сентября.

Подопечные Владислава Лупашко занимают в чемпионате 11 место, набрав 7 очков. У подопечных Александра Шовковского 14 очков и первая строчка в турнирной таблице.

Ранее «Карпатам» разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против «Динамо».

По теме:
Защитник Динамо прокомментировал потенциальное завершение карьеры
Усиление вратарской линии. Динамо подписало юного голкипера Шахтера
Кудровка – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Карпаты Львов стадион Украина Карпаты - Динамо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Футбол | 25 сентября 2025, 21:03 2
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны

Олег Шелаев признался, что его ближайшие родственники живут на временно оккупированных территориях

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Футбол | 26.09.2025, 01:41
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25.09.2025, 13:55
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 6
Бокс
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 195
Футбол
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
25.09.2025, 15:14 55
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем