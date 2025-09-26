Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо

Одним из самых интересных в 7 туре УПЛ будет противостояние во Львове между «Карпатами» и «Динамо», которое состоится 27 сентября.

ФК «Карпаты» сообщил, что получено разрешение на увеличение квоты для болельщиков на этот матч.

Как стало известно Sport.ua, до этого матч «Карпат» на стадионе «Украина» согласно гарантиям безопасности могли посетить 6500 зрителей. Сейчас это количество увеличено еще на три тысячи.

Продажа билетов на матч «Карпаты» – «Динамо» начнется 26 сентября.

Подопечные Владислава Лупашко занимают в чемпионате 11 место, набрав 7 очков. У подопечных Александра Шовковского 14 очков и первая строчка в турнирной таблице.

