«Еще не видели его лучшую версию». В Италии высказались о Довбике

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
25 сентября 2025, 23:32 |
133
0

Игру украинца прокомментировал Давиде Манконе

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский тренер «Полиспортива Гаета» Давиде Манконе высказался о игре нападающих римской «Ромы» Артеме Довбики и Эване Фергюсоне:

«Рома» снова побеждает, но без помощи нападающих. Чего ожидать от Довбика и Фергюсона?

«Оба нападающих сталкиваются с одинаковыми трудностями, но я думаю, что им обоим нужно немного времени, чтобы научиться двигаться без мяча. Они очень хороши в завершении атак, но Гасперини всегда требует от них чего-то большего. Я по-прежнему высоко ценю украинца и считаю, что вместе с ирландцем он может стать важным игроком для «Ромы».

Кто из них сможет принести больше пользы «волкам»?

«Я по-прежнему считаю, что мы еще не видели лучшую версию Довбика. Дело в том, что пока он не чувствует уверенности, в том числе потому, что не передает ее другим. Для меня он остается игроком, на которого стоит сделать ставку. Фергюсон, напротив, молод и должен адаптироваться, в том числе потому, что немногие стадионы оказывают такое давление, как стадион в Риме. Гасперини предстоит проделать большую работу. В следующем туре я бы снова поставил украинца, но думаю, что сыграет игрок 2004 года рождения».

Ранее Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч с «Ниццей».

По теме:
ГАСПЕРИНИ: «Довбик физически прибавляет. Надо улучшаться в завершении атак»
Почти рекордсмены. Рома забила 150-й гол в Лиге Европы
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках уже составляет 13 матчей
Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник
