В Металлисте прокомментировали первую победу в новом сезоне

Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал первую победу в чемпионате. Харьковская команда обыграла запорожский «Металлург» – 3:1.

«Что касается самой игры, конечно, мы довольны. Такого результата ждали уже несколько туров, но по разным обстоятельствам он к нам так и не приходил. Сегодня же удалось не только победить, но и, на мой взгляд – возможно, он отличается от мнения болельщиков, – именно с тренерской точки зрения сошли все компоненты для победы. Это была качественная игра как в обороне, так и очень продуктивная в атаке.

Особенно отмечу переходные фазы: где-то сознательно отдавали территорию «Металлургу», но потом очень хорошо использовали свободные зоны, чтобы проводить свои атаки. Можно сказать, что именно быстрые атаки сегодня удались.

Да, в первом тайме был отрезок, когда потеряли контроль, но в целом на протяжении всего матча мы его удерживали. Пусть и не играя первым номером, но действовали уверенно и собранно».