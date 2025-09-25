Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Новый тренер Зинченко похвалил УЕФА: «Алекс – большое усиление»
Англия
25 сентября 2025, 16:40 | Обновлено 25 сентября 2025, 16:54
ВИДЕО. Новый тренер Зинченко похвалил УЕФА: «Алекс – большое усиление»

Постекоглу рад, что украинца добавили в заявку

ВИДЕО. Новый тренер Зинченко похвалил УЕФА: «Алекс – большое усиление»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Наставник Ноттингем Форест Анже Постекоглу доволен тем, что УЕФА изменил правила и клуб сумел дозаявить на Лигу Европы украинца Александра Зинченко, который пришел в аренду из Арсенала.

«Появление Зинченко – это отлично. Рад, что в УЕФА пошли на уступки и изменили правила. Они добавили два матча в основном этапе, и если ты из-за травмы остаешься без игрока, то могут быть проблемы. Алекс – большое усиление, он быстро адаптировался».

«Качественный футболист с опытом выступлений на высоком клубом уровне и за сборную. Отличное подписание», – сказал Постекоглу.

Зинченко провел за новую команду три матча.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
