ВИДЕО. Новый тренер Зинченко похвалил УЕФА: «Алекс – большое усиление»
Постекоглу рад, что украинца добавили в заявку
Наставник Ноттингем Форест Анже Постекоглу доволен тем, что УЕФА изменил правила и клуб сумел дозаявить на Лигу Европы украинца Александра Зинченко, который пришел в аренду из Арсенала.
«Появление Зинченко – это отлично. Рад, что в УЕФА пошли на уступки и изменили правила. Они добавили два матча в основном этапе, и если ты из-за травмы остаешься без игрока, то могут быть проблемы. Алекс – большое усиление, он быстро адаптировался».
«Качественный футболист с опытом выступлений на высоком клубом уровне и за сборную. Отличное подписание», – сказал Постекоглу.
Зинченко провел за новую команду три матча.
