  Стереотипы? Нет, не слышал. Голкипер Гремио забил 17-й гол в карьере
Бразилия
25 сентября 2025, 14:59
Стереотипы? Нет, не слышал. Голкипер Гремио забил 17-й гол в карьере

В истории футбола только 5 бразильских вратарей забили большее количество мячей

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Волпи

Вратарь «Гремио» Тиаго Волпи забил 17-й гол в карьере. Произошло это в матче 16-го тура бразильской Серии А против «Ботафого».

Реализованный пенальти вратаря на 90-й минуте позволил «Гремио» избежать поражения в матче (1:1).

Начиная с 2023 года, только 3 бразильских футболиста имеют в своем активе большее количество голов с пенальти.

Бразильцы с наибольшим количеством голов с пенальти, начиная с 2023 года

  • 23 – Бергсон (Джохор)
  • 21 – Алан Патрик (Интернасьонал)
  • 21 – Халк (Атлетико Минейро)
  • 16 – Тиаго Волпи (Толука, Гремио)
  • 15 – Жоао Педро (Вотфорд, Брайтон)
  • 15 – Рафаэль Вейга (Палмейрас)
  • 15 – Габигол (Фламенго, Крузейро)
  • 14 – Педро (Фламенго)

В истории футбола есть только 5 бразильских вратарей с большим количеством забитых мячей.

Бразильские вратари с наибольшим количеством голов в карьере

  • 131 – Рожерио Сени
  • 43 – Марсио
  • 35 – Фабио Рампи
  • 19 – Вилсон
  • 18 – Тиаго Кампаньяро
  • 17 – Тиаго Волпи

Благодаря голу Тиаго Волпи «Гремио» поднялся на 11-е место в чемпионате, догнав по очкам «Коринтианс» (по 29).

Гремио Ботафого Алан Патрик Халк Габигол Габриэль Вейга Рожерио Сени статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
