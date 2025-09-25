Стереотипы? Нет, не слышал. Голкипер Гремио забил 17-й гол в карьере
В истории футбола только 5 бразильских вратарей забили большее количество мячей
Вратарь «Гремио» Тиаго Волпи забил 17-й гол в карьере. Произошло это в матче 16-го тура бразильской Серии А против «Ботафого».
Реализованный пенальти вратаря на 90-й минуте позволил «Гремио» избежать поражения в матче (1:1).
Начиная с 2023 года, только 3 бразильских футболиста имеют в своем активе большее количество голов с пенальти.
Бразильцы с наибольшим количеством голов с пенальти, начиная с 2023 года
- 23 – Бергсон (Джохор)
- 21 – Алан Патрик (Интернасьонал)
- 21 – Халк (Атлетико Минейро)
- 16 – Тиаго Волпи (Толука, Гремио)
- 15 – Жоао Педро (Вотфорд, Брайтон)
- 15 – Рафаэль Вейга (Палмейрас)
- 15 – Габигол (Фламенго, Крузейро)
- 14 – Педро (Фламенго)
В истории футбола есть только 5 бразильских вратарей с большим количеством забитых мячей.
Бразильские вратари с наибольшим количеством голов в карьере
- 131 – Рожерио Сени
- 43 – Марсио
- 35 – Фабио Рампи
- 19 – Вилсон
- 18 – Тиаго Кампаньяро
- 17 – Тиаго Волпи
Благодаря голу Тиаго Волпи «Гремио» поднялся на 11-е место в чемпионате, догнав по очкам «Коринтианс» (по 29).
