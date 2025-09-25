Стереотипы? Нет, не слышал. Голкипер Гремио забил 17-й гол в карьере

Вратарь «Гремио» Тиаго Волпи забил 17-й гол в карьере. Произошло это в матче 16-го тура бразильской Серии А против «Ботафого».

Реализованный пенальти вратаря на 90-й минуте позволил «Гремио» избежать поражения в матче (1:1).

Начиная с 2023 года, только 3 бразильских футболиста имеют в своем активе большее количество голов с пенальти.

Бразильцы с наибольшим количеством голов с пенальти, начиная с 2023 года

23 – Бергсон (Джохор)

21 – Алан Патрик (Интернасьонал)

21 – Халк (Атлетико Минейро)

16 – Тиаго Волпи (Толука, Гремио)

15 – Жоао Педро (Вотфорд, Брайтон)

15 – Рафаэль Вейга (Палмейрас)

15 – Габигол (Фламенго, Крузейро)

14 – Педро (Фламенго)

В истории футбола есть только 5 бразильских вратарей с большим количеством забитых мячей.

Бразильские вратари с наибольшим количеством голов в карьере

131 – Рожерио Сени

43 – Марсио

35 – Фабио Рампи

19 – Вилсон

18 – Тиаго Кампаньяро

17 – Тиаго Волпи

Благодаря голу Тиаго Волпи «Гремио» поднялся на 11-е место в чемпионате, догнав по очкам «Коринтианс» (по 29).

Brasileiros com mais gols de pênalti desde 2023 :



🇧🇷 Bergson 23

🇧🇷 Alan Patrick 21

🇧🇷 Hulk 21

🇧🇷 Tiago Volpi 16 ( GOLEIRO ) 🆙️🆙️🆙️

🇧🇷 João Pedro 15

🇧🇷 Raphael Veiga 15

🇧🇷 Gabigol 15

🇧🇷 Pedro 14



Algum nome te surpreende?



Via @K1_stats pic.twitter.com/XdPrzQjBqV — Noite de Copa (@Noitedecopa) September 25, 2025