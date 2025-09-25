Эрен АЙДИН: «Для меня это большая честь»

Турецкий вингер ровенского «Вереса» Эрен Айдин прокомментировал поражение от киевского «Локомотива» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины:

«Для меня было большой честью впервые выйти на поле в футболке «Вереса». К этому матчу я готовился с максимальной мотивацией. Да, результат оказался не таким, как мы хотели. Но этот поединок стал для меня важным и ценным опытом. Мы хорошо понимаем, что команда должна добавлять и становиться сильнее.

Я продолжаю совершенствовать взаимопонимание с партнерами и стремлюсь приносить как можно больше пользы команде. Верю, что обязательно будем радовать болельщиков лучшими результатами».