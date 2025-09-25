«Не наш день был». Игрок Оболони высказался о поражении в матче с Карпатами
Эксклюзивное интервью украинского футболиста Максима Чеха для Sport.ua
22 сентября в шестом туре Украинской Премьер-лиги «Оболонь» впервые в сезоне проиграла при собственных болельщиках. Столичную команду одолели львовские «Карпаты», которым до этого не удавалось оформить победу.
После поединка полузащитник «Оболони» Максим Чех эксклюзивно для Sport.ua проанализировал неудачный домашний матч с «львами».
– Честно говоря, было видно, что боролись – фанаты это заметили и еще сильнее поддерживали вас. Чего не хватило, чтобы устоять в игре с «Карпатами»?
– Причиной поражения, на мой взгляд, стал быстрый пропущенный мяч. Он повлиял на ход игры, потом вышли на второй тайм и сразу снова пропустили со стандарта. Нужно больше работать над стандартными положениями, так как много мячей мы пропускаем именно с них.
– Повлияла ли тревога на ход событий, учитывая, что почти час вы держались в обороне?
– Думаю, нет. В этом матче это не было проблемой.
– У тебя в концовке игры был шанс забить, да и команда создала несколько моментов. Почему так и не удалось поразить ворота соперника?
– Наверное, нам не хватило реализации. Не знаю, моменты были. Если бы забили, у нас оставалось бы время на спасение. Но, к сожалению, в этой игре не повезло – не наш день.
– В ходе игры тренер сделал несколько замен, чтобы усилить команду. Удалось ли такими действиями освежить состав?
– У нас каждый, кто выходит на замену, стремится усилить игру за счет свежести. Думаю, в этот раз нам действительно удалось освежить команду.
– «Оболонь» впервые в сезоне проиграла на домашней арене. Как команда себя чувствует после неудачи? Удается ли сохранять позитивный настрой?
– У нас был выходной после матча с «Карпатами». Посмотрим теорию по игре и будем готовиться дальше.
– Следующим соперником в УПЛ станет луганская «Заря». Какие твои ожидания от поединка?
– Игра будет тяжелой, так как «Заря» – хорошая, скоростная команда, да еще и хорошо атакует. Поэтому нужно хорошо подготовиться, чтобы добиться положительного результата в этом матче.
