Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не наш день был». Игрок Оболони высказался о поражении в матче с Карпатами
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 11:39 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:41
«Не наш день был». Игрок Оболони высказался о поражении в матче с Карпатами

Эксклюзивное интервью украинского футболиста Максима Чеха для Sport.ua

«Не наш день был». Игрок Оболони высказался о поражении в матче с Карпатами
ФК Оболонь. Максим Чех

22 сентября в шестом туре Украинской Премьер-лиги «Оболонь» впервые в сезоне проиграла при собственных болельщиках. Столичную команду одолели львовские «Карпаты», которым до этого не удавалось оформить победу.

После поединка полузащитник «Оболони» Максим Чех эксклюзивно для Sport.ua проанализировал неудачный домашний матч с «львами».

– Честно говоря, было видно, что боролись – фанаты это заметили и еще сильнее поддерживали вас. Чего не хватило, чтобы устоять в игре с «Карпатами»?

– Причиной поражения, на мой взгляд, стал быстрый пропущенный мяч. Он повлиял на ход игры, потом вышли на второй тайм и сразу снова пропустили со стандарта. Нужно больше работать над стандартными положениями, так как много мячей мы пропускаем именно с них.

– Повлияла ли тревога на ход событий, учитывая, что почти час вы держались в обороне?

– Думаю, нет. В этом матче это не было проблемой.

– У тебя в концовке игры был шанс забить, да и команда создала несколько моментов. Почему так и не удалось поразить ворота соперника?

– Наверное, нам не хватило реализации. Не знаю, моменты были. Если бы забили, у нас оставалось бы время на спасение. Но, к сожалению, в этой игре не повезло – не наш день.

– В ходе игры тренер сделал несколько замен, чтобы усилить команду. Удалось ли такими действиями освежить состав?

– У нас каждый, кто выходит на замену, стремится усилить игру за счет свежести. Думаю, в этот раз нам действительно удалось освежить команду.

– «Оболонь» впервые в сезоне проиграла на домашней арене. Как команда себя чувствует после неудачи? Удается ли сохранять позитивный настрой?

– У нас был выходной после матча с «Карпатами». Посмотрим теорию по игре и будем готовиться дальше.

– Следующим соперником в УПЛ станет луганская «Заря». Какие твои ожидания от поединка?

– Игра будет тяжелой, так как «Заря» – хорошая, скоростная команда, да еще и хорошо атакует. Поэтому нужно хорошо подготовиться, чтобы добиться положительного результата в этом матче.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Максим Чех
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
