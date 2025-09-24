Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Команда справляется с давлением». Полегенько – о критике Карпат
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 08:04 |
292
2

«Команда справляется с давлением». Полегенько – о критике Карпат

Один из лидеров львовского коллектива дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

24 сентября 2025, 08:04 |
292
2
«Команда справляется с давлением». Полегенько – о критике Карпат
ФК Карпаты

Павел Полегенько единственный игрок «Карпат», кто отыграл все матчи в чемпионате от звонка до звонка. Естественно, что помог правый защитник львовской команде добыть и первую победу в УПЛ. Это произошло в шестом туре в гостевом поединке с «Оболонью».

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Полегенько вспомнил визит в столицу и подделся планами команды на ближайшее будущее.

– Павел, поздравляем с первым выигрышем «Карпат» в чемпионате. Насколько сложным он был?
– Спасибо за поздравления. Для нас это была очень важная победа, в первую очередь в психологическом плане. Но если, проанализировать все поединки «Карпат», я не могу сказать, что мы сделали что-то сверхъестественное. Мы стараемся демонстрировать свой футбол и, наконец, он принес результат. И в прошлых матчах команда создавала много моментов, просто была проблемы с реализацией.

– Только в этом причина, что болельщики «Карпат» ждали эту викторию шесть туров?
– Не только наши фаны ждали этого, но и команда, клуб очень этого хотели. Конечно, на нас давило то, что не удавалось долго победить. Я рад, что мы этого добились. Мы все верили, что победа придет, уверен, что «Карпаты» на правильном пути.

– Недавний вылет из Кубка Украины не давил на команду перед визитом в столицу?
– Любое поражение – это неприятно, но нужно делать правильные выводы. Мы это понимали, как и то, в какой ситуации оказались. Поэтому выходили на игру против «Оболони» с мыслями только о победе.

– В прессе ходило много разговоров относительно отсутствия результата у «Карпат» вплоть до того, что нужно менять главного тренера. Это попадало футболистам на глаза?
– Я не очень люблю подобное читать, но такое, конечно, случается. Что я могу сказать? Команда движется дальше и справляется с этим давлением. Я очень рад нашей победе.

– Что Владислав Лупашко требует от футболистов?
– Наставник уже не раз об этом говорил, поэтому я не скажу ничего нового. Если говорить в общем, то мы хотим действовать первым номером. Но опять же, нет смысла углубляться в эту тему, вы все видите на футбольном поле. Мне нравятся, как, наверное, всему тренерскому штабу и футболистам, принципы работы нашего главного тренера.

– В «Карпатах» немало легионеров. Как находите с ними общий язык на футбольном поле и вне его?
– Футбольный язык один (улыбается), но на самом деле в этом плане есть прогресс и ему помогают тренировки.

ФК Карпаты. Павел Полегенько

– Какие цели стоят перед командой в нынешнем чемпионате?
– На эти вопросы также уже отвечал главный тренер, поэтому данный вопрос лучше адресовать наставнику или руководству клуба, а не футболисту. Могу только добавить, что все команды, которые ставят перед собой высокие цели, хотят побеждать в каждом поединке.

– Впереди матч с «Динамо». Сложно будет рассчитывать на положительный исход?
– Вы такой вопрос задаете. Как я могу что-то говорить о будущем. Мы точно хотим добиться положительного результата, на это и идет подготовка, но как все сложится, сказать сложно. А вы знаете, как мы сыграем с «Динамо» (улыбается)?

– Этого никто не может знать, но фаворит в матче очевиден, это «Динамо».
– Я уважаю ваше мнение, но приведу один пример. После проигранного матча с «Полесьем» в общении с журналистом он мне сказал, что в следующей игре львовянам будет трудно рассчитывать на положительный итог в поединке с «Шахтером», мол, «горняки» на бумаге явные фавориты. В итоге, все закончилось вничью. Важно понимать, что бумага в футбол не играет. Футбол – непредсказуемый, и «Карпаты» попытаются это доказать в ближайшую субботу.

– Безусловно, фаворит не всегда побеждает. К примеру, те же «Карпаты» для меня, и не только, были фаворитами в игре с «Кудровкой», но и в том матче была ничья.
– И вы оказались не правы.

– Да, поскольку фаворит этой игры не смог выиграть у новичка УПЛ.
– Это ваше субъективное мнение.

– Тогда напоследок снова спрошу о «Динамо». Какие сильные стороны у киевлян?
– Мы еще не разбирали действия «Динамо», но точно могу сказать, что это гранд отечественного футбола. Динамовцы также стараются играть первым номером, действовать агрессивно, прессинговать, поэтому, верю, что нас ждет интересный поединок.

По теме:
Нива Винница – Горняк-Спорт. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины. Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Рух – Полесье
Павел Полегенько Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо Киев Полесье Житомир Шахтер Донецк Кудровка Кубок Украины по футболу статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Футбол | 23 сентября 2025, 14:32 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2025, 14:40 0
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги

9 ставок на мид-уик, если брать экспрессом – коэффициент 284

Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Футбол | 24.09.2025, 07:55
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Футбол | 24.09.2025, 07:36
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Притому не дуже легенько 
Ответить
+1
Lev5455
Гра під першим номером Лупашка вже дістала. Команда стоїть на місці, немає руху вперед. Ця бездарна перепасовка на своїй половині поля ні до чого доброго не привела, лише 12 місце. Лупашко дивись євро матчі, нотуй, пиши, на своїй команді випробовуй, тоді щось вийде.. А в тебе язик - помело, а результат в таблиці.
Ответить
0
Популярные новости
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем