«Команда справляется с давлением». Полегенько – о критике Карпат

Павел Полегенько единственный игрок «Карпат», кто отыграл все матчи в чемпионате от звонка до звонка. Естественно, что помог правый защитник львовской команде добыть и первую победу в УПЛ. Это произошло в шестом туре в гостевом поединке с «Оболонью».

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Полегенько вспомнил визит в столицу и подделся планами команды на ближайшее будущее.

– Павел, поздравляем с первым выигрышем «Карпат» в чемпионате. Насколько сложным он был?

– Спасибо за поздравления. Для нас это была очень важная победа, в первую очередь в психологическом плане. Но если, проанализировать все поединки «Карпат», я не могу сказать, что мы сделали что-то сверхъестественное. Мы стараемся демонстрировать свой футбол и, наконец, он принес результат. И в прошлых матчах команда создавала много моментов, просто была проблемы с реализацией.

– Только в этом причина, что болельщики «Карпат» ждали эту викторию шесть туров?

– Не только наши фаны ждали этого, но и команда, клуб очень этого хотели. Конечно, на нас давило то, что не удавалось долго победить. Я рад, что мы этого добились. Мы все верили, что победа придет, уверен, что «Карпаты» на правильном пути.

– Недавний вылет из Кубка Украины не давил на команду перед визитом в столицу?

– Любое поражение – это неприятно, но нужно делать правильные выводы. Мы это понимали, как и то, в какой ситуации оказались. Поэтому выходили на игру против «Оболони» с мыслями только о победе.

– В прессе ходило много разговоров относительно отсутствия результата у «Карпат» вплоть до того, что нужно менять главного тренера. Это попадало футболистам на глаза?

– Я не очень люблю подобное читать, но такое, конечно, случается. Что я могу сказать? Команда движется дальше и справляется с этим давлением. Я очень рад нашей победе.

– Что Владислав Лупашко требует от футболистов?

– Наставник уже не раз об этом говорил, поэтому я не скажу ничего нового. Если говорить в общем, то мы хотим действовать первым номером. Но опять же, нет смысла углубляться в эту тему, вы все видите на футбольном поле. Мне нравятся, как, наверное, всему тренерскому штабу и футболистам, принципы работы нашего главного тренера.

– В «Карпатах» немало легионеров. Как находите с ними общий язык на футбольном поле и вне его?

– Футбольный язык один (улыбается), но на самом деле в этом плане есть прогресс и ему помогают тренировки.

ФК Карпаты. Павел Полегенько

– Какие цели стоят перед командой в нынешнем чемпионате?

– На эти вопросы также уже отвечал главный тренер, поэтому данный вопрос лучше адресовать наставнику или руководству клуба, а не футболисту. Могу только добавить, что все команды, которые ставят перед собой высокие цели, хотят побеждать в каждом поединке.

– Впереди матч с «Динамо». Сложно будет рассчитывать на положительный исход?

– Вы такой вопрос задаете. Как я могу что-то говорить о будущем. Мы точно хотим добиться положительного результата, на это и идет подготовка, но как все сложится, сказать сложно. А вы знаете, как мы сыграем с «Динамо» (улыбается)?

– Этого никто не может знать, но фаворит в матче очевиден, это «Динамо».

– Я уважаю ваше мнение, но приведу один пример. После проигранного матча с «Полесьем» в общении с журналистом он мне сказал, что в следующей игре львовянам будет трудно рассчитывать на положительный итог в поединке с «Шахтером», мол, «горняки» на бумаге явные фавориты. В итоге, все закончилось вничью. Важно понимать, что бумага в футбол не играет. Футбол – непредсказуемый, и «Карпаты» попытаются это доказать в ближайшую субботу.

– Безусловно, фаворит не всегда побеждает. К примеру, те же «Карпаты» для меня, и не только, были фаворитами в игре с «Кудровкой», но и в том матче была ничья.

– И вы оказались не правы.

– Да, поскольку фаворит этой игры не смог выиграть у новичка УПЛ.

– Это ваше субъективное мнение.

– Тогда напоследок снова спрошу о «Динамо». Какие сильные стороны у киевлян?

– Мы еще не разбирали действия «Динамо», но точно могу сказать, что это гранд отечественного футбола. Динамовцы также стараются играть первым номером, действовать агрессивно, прессинговать, поэтому, верю, что нас ждет интересный поединок.