«Команда справляется с давлением». Полегенько – о критике Карпат
Один из лидеров львовского коллектива дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Павел Полегенько единственный игрок «Карпат», кто отыграл все матчи в чемпионате от звонка до звонка. Естественно, что помог правый защитник львовской команде добыть и первую победу в УПЛ. Это произошло в шестом туре в гостевом поединке с «Оболонью».
В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Полегенько вспомнил визит в столицу и подделся планами команды на ближайшее будущее.
– Павел, поздравляем с первым выигрышем «Карпат» в чемпионате. Насколько сложным он был?
– Спасибо за поздравления. Для нас это была очень важная победа, в первую очередь в психологическом плане. Но если, проанализировать все поединки «Карпат», я не могу сказать, что мы сделали что-то сверхъестественное. Мы стараемся демонстрировать свой футбол и, наконец, он принес результат. И в прошлых матчах команда создавала много моментов, просто была проблемы с реализацией.
– Только в этом причина, что болельщики «Карпат» ждали эту викторию шесть туров?
– Не только наши фаны ждали этого, но и команда, клуб очень этого хотели. Конечно, на нас давило то, что не удавалось долго победить. Я рад, что мы этого добились. Мы все верили, что победа придет, уверен, что «Карпаты» на правильном пути.
– Недавний вылет из Кубка Украины не давил на команду перед визитом в столицу?
– Любое поражение – это неприятно, но нужно делать правильные выводы. Мы это понимали, как и то, в какой ситуации оказались. Поэтому выходили на игру против «Оболони» с мыслями только о победе.
– В прессе ходило много разговоров относительно отсутствия результата у «Карпат» вплоть до того, что нужно менять главного тренера. Это попадало футболистам на глаза?
– Я не очень люблю подобное читать, но такое, конечно, случается. Что я могу сказать? Команда движется дальше и справляется с этим давлением. Я очень рад нашей победе.
– Что Владислав Лупашко требует от футболистов?
– Наставник уже не раз об этом говорил, поэтому я не скажу ничего нового. Если говорить в общем, то мы хотим действовать первым номером. Но опять же, нет смысла углубляться в эту тему, вы все видите на футбольном поле. Мне нравятся, как, наверное, всему тренерскому штабу и футболистам, принципы работы нашего главного тренера.
– В «Карпатах» немало легионеров. Как находите с ними общий язык на футбольном поле и вне его?
– Футбольный язык один (улыбается), но на самом деле в этом плане есть прогресс и ему помогают тренировки.
– Какие цели стоят перед командой в нынешнем чемпионате?
– На эти вопросы также уже отвечал главный тренер, поэтому данный вопрос лучше адресовать наставнику или руководству клуба, а не футболисту. Могу только добавить, что все команды, которые ставят перед собой высокие цели, хотят побеждать в каждом поединке.
– Впереди матч с «Динамо». Сложно будет рассчитывать на положительный исход?
– Вы такой вопрос задаете. Как я могу что-то говорить о будущем. Мы точно хотим добиться положительного результата, на это и идет подготовка, но как все сложится, сказать сложно. А вы знаете, как мы сыграем с «Динамо» (улыбается)?
– Этого никто не может знать, но фаворит в матче очевиден, это «Динамо».
– Я уважаю ваше мнение, но приведу один пример. После проигранного матча с «Полесьем» в общении с журналистом он мне сказал, что в следующей игре львовянам будет трудно рассчитывать на положительный итог в поединке с «Шахтером», мол, «горняки» на бумаге явные фавориты. В итоге, все закончилось вничью. Важно понимать, что бумага в футбол не играет. Футбол – непредсказуемый, и «Карпаты» попытаются это доказать в ближайшую субботу.
– Безусловно, фаворит не всегда побеждает. К примеру, те же «Карпаты» для меня, и не только, были фаворитами в игре с «Кудровкой», но и в том матче была ничья.
– И вы оказались не правы.
– Да, поскольку фаворит этой игры не смог выиграть у новичка УПЛ.
– Это ваше субъективное мнение.
– Тогда напоследок снова спрошу о «Динамо». Какие сильные стороны у киевлян?
– Мы еще не разбирали действия «Динамо», но точно могу сказать, что это гранд отечественного футбола. Динамовцы также стараются играть первым номером, действовать агрессивно, прессинговать, поэтому, верю, что нас ждет интересный поединок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
9 ставок на мид-уик, если брать экспрессом – коэффициент 284