ФОТО. Чем сейчас занимается самая красивая футболистка мира

Алекс Морган строит карьеру в бизнесе после футбола. Совсем недавно она считалась самой красивой футболисткой мира.

Год назад Морган объявила о беременности и завершении карьеры, за которую выиграла два чемпионата мира, олимпийское золото и забила 123 гола за сборную США. Но еще до ухода она готовила новое будущее – инвестиции и медиабизнес.

В 2019 году Морган вместе с Сью Берд, Симоной Мануэль и Хлоей Ким основала медиабренд Togethxr, который уже приносит прибыль ($30 млн дохода в прошлом году). Она также стала миноритарным владельцем «San Diego Wave FC» и вложилась в женскую баскетбольную лигу Unrivaled, а через семейный фонд Trybe Ventures инвестирует в спортивные и медиа-проекты.

Ее опыт в спорте и популярность делают ее сильным игроком и в бизнесе. Партнеры отмечают, что Морган подходит к делам с тем же драйвом, что и к футболу.

Бывшая звезда не только строит бизнес, но и продолжает бороться за развитие женского спорта. Она активно участвовала в кампании за равную оплату и в изменениях в NWSL. Сегодня лига предлагает игрокам больше гарантий, включая оплачиваемый отпуск по ментальному здоровью.

«Любой умный человек сейчас инвестирует в женский спорт», – говорит Морган, намекая на новые проекты.