Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Чем сейчас занимается самая красивая футболистка мира
Другие новости
25 сентября 2025, 02:39 |
108
0

ФОТО. Чем сейчас занимается самая красивая футболистка мира

Алекс Морган теперь бизнесвумен

25 сентября 2025, 02:39 |
108
0
ФОТО. Чем сейчас занимается самая красивая футболистка мира
Instagram. Алекс Морган

Алекс Морган строит карьеру в бизнесе после футбола. Совсем недавно она считалась самой красивой футболисткой мира.

Год назад Морган объявила о беременности и завершении карьеры, за которую выиграла два чемпионата мира, олимпийское золото и забила 123 гола за сборную США. Но еще до ухода она готовила новое будущее – инвестиции и медиабизнес.

В 2019 году Морган вместе с Сью Берд, Симоной Мануэль и Хлоей Ким основала медиабренд Togethxr, который уже приносит прибыль ($30 млн дохода в прошлом году). Она также стала миноритарным владельцем «San Diego Wave FC» и вложилась в женскую баскетбольную лигу Unrivaled, а через семейный фонд Trybe Ventures инвестирует в спортивные и медиа-проекты.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ее опыт в спорте и популярность делают ее сильным игроком и в бизнесе. Партнеры отмечают, что Морган подходит к делам с тем же драйвом, что и к футболу.

Бывшая звезда не только строит бизнес, но и продолжает бороться за развитие женского спорта. Она активно участвовала в кампании за равную оплату и в изменениях в NWSL. Сегодня лига предлагает игрокам больше гарантий, включая оплачиваемый отпуск по ментальному здоровью.

«Любой умный человек сейчас инвестирует в женский спорт», – говорит Морган, намекая на новые проекты.

По теме:
ФОТО. Бывшая девушка Винисиуса встречается с футболистом Первой лиги
ВИДЕО. Украинская спортсменка предстала в сексуальном образе. Огонь
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
фото lifestyle Алекс Морган девушки
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24 сентября 2025, 10:10 59
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас

Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать  

Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Футбол | 24 сентября 2025, 23:57 5
Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом

Бразилец забил на 85-й минуте и установил окончательный счет противостояния – 2:2

С кем сыграют гранды футбола? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 03:12
С кем сыграют гранды футбола? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/8 финала
С кем сыграют гранды футбола? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/8 финала
Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера
Футбол | 24.09.2025, 05:56
Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера
Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
24.09.2025, 00:06 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем