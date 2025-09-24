Лига Европы24 сентября 2025, 22:18 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:32
Ницца – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы
В среду, 24 сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы сезона 2025/26.
В первом туре «Ницца» на своем поле на стадионе «Альянц Ривьера» принимает итальянскую «Рому».
Ключевые моменты поединка в live-режиме будут доступны в TTelegram Sport.ua
В стартовом составе «волков» вышел украинский нападающий Артем Довбик.
Лига Европы. Основной этап, 1-й тур.
Ницца – Рома – 0:0 (обновляется)
