Ницца – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 24 сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы сезона 2025/26.

В первом туре «Ницца» на своем поле на стадионе «Альянц Ривьера» принимает итальянскую «Рому».

Ключевые моменты поединка в live-режиме будут доступны в TTelegram Sport.ua

В стартовом составе «волков» вышел украинский нападающий Артем Довбик.

Лига Европы. Основной этап, 1-й тур.

Ницца – Рома – 0:0 (обновляется)