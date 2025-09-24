Старт Лиги Европы. Эксклюзивная неделя: кто с кем сыграет в 1-м туре

Вечером 24 сентября стартует основной раунд Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Основной этап турнира пройдет по формату с 36 командами в одной таблице. Каждая из них сыграет по 8 матчей – четыре на домашней арене и четыре в гостях. Это второй сезон подряд, когда Лига Европы проводится по такому формату.

По итогам лиговой фазы 8 лучших команд сразу выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9 по 24, сыграют в 1/16 финала за оставшиеся 8 путевок в 1/8 финала. Команды на местах с 25 по 36 покинут турнир.

Первый тур основного раунда Лиги Европы пройдет 24–25 сентября. Это эксклюзивная неделя для второго по силе еврокубкового турнира. За два дня запланировано 18 матчей – по 9 в среду и четверг. Лиговая фаза продлится до конца января 2026 года.

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест)

В первом туре для украинских болельщиков наибольший интерес вызывают матчи: Ницца – Рома, Бетис – Ноттингем Форест.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24–25 сентября. Расписание матчей

24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия)

24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Макаби Тель-Авив (Израиль)

24.09. 22:00 Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия)

24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды)

24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция)

24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)

24.09. 22:00 Ницца (Франция) – Рома (Италия)

24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария)

24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия)

25.09. 19:45 Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – ФКСБ Стяуа (Румыния)

25.09. 19:45 Лилль (Франция) – Бранн (Норвегия)

25.09. 22:00 Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия)

25.09. 22:00 РБ Зальцбург (Австрия) – Порту (Португалия)

25.09. 22:00 Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия)

25.09. 22:00 Утрехт (Нидерланды) – Лион (Франция)

25.09. 22:00 Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия)

25.09. 22:00 Штутгарт (Германия) – Сельта Виго (Испания)

25.09. 22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция)

