Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОУРИНЬО: «Этот результат абсолютно несправедлив. Я знал, что гол отменят»
Португалия
24 сентября 2025, 16:47 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:57
755
0

МОУРИНЬО: «Этот результат абсолютно несправедлив. Я знал, что гол отменят»

Наставник Бенфики после матча против Риу Аве раскритиковал судейство

24 сентября 2025, 16:47 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:57
755
0
МОУРИНЬО: «Этот результат абсолютно несправедлив. Я знал, что гол отменят»
ФК Бенфика. Жозе Моуриньо

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо считает чрезвычайно несправедливым результат перенесенного матча 1-го тура чемпионата Португалии против Риу Аве (1:1):

«Во-первых, я считаю, что результат является чрезвычайно несправедливым. Одна команда хотела победить, другая хотела ничью. Думаю, результат несправедливый, особенно учитывая то, что мы сделали во втором тайме, но мы были наказаны результатом, который, безусловно, является ужасным, против соперника, который забил фантастический гол с технической точки зрения, с единственного удара в створ ворот.

Но я должен смотреть на этот гол с точки зрения тренера Бенфики. И нельзя пропускать такой гол на 90-й минуте после того, как 45 минут мы играли качественно, интенсивно, с большой креативностью, с множеством отборов на чужой половине, множеством переходов, с огромным усилием. Изменения в структуре команды и игровой философии. Мы сделали все, чтобы победить.

Мы забили гол, нельзя пропускать, когда ведешь 1:0 за несколько минут до конца. Можно пропустить в этот момент, но это должен быть другой гол. Нельзя пропускать гол, когда игрок с мячом, я ошибаюсь или нет, это был Энцо Барренечеа или Ричард Риос, один из них, и шесть игроков впереди линии мяча. Вести 1:0 на 90-й минуте, имея игрока с мячом плюс шестерых – это семь человек – в атакующей позиции, и только троих в защите – это наивно, это показывает общую нехватку опыта, понимания игры, потому что в тот момент мы должны были сделать то, что делали в первом тайме: катать мяч без цели и опасности. То, что было неправильным в первом тайме, мы должны были делать с момента, когда забили гол.

Поэтому это больно. Болит результат, болит несправедливость, болит способ, каким мы пропустили. Но, безусловно, в первом тайме мы владели мячом без особой цели. Во втором тайме, главным образом благодаря изменениям в структуре и выходу двух игроков, команда начала играть иначе, с большей целенаправленностью, начала создавать моменты.

Мы забили гол, разве это и есть футбол сегодня, если гол отменяется из-за того, что кто-то наступил на палец или потянул за футболку, я не люблю этот футбол. Если это футбол сегодня, я его не люблю. В итоге главным героем стал человек из VAR, который позвал арбитра пересмотреть то, что мы все видели, а затем – судья, которому не хватает личности, как это обычно бывает, и он просто следует за тем, что говорит VAR. Как только я увидел, что арбитра вызвали к VAR, я знал, что гол отменят. Независимо от этого, мы играли против супероборонительной команды, за что я ее не критикую, просто констатирую.

Было трудно взломать их, но во втором тайме мы сделали все, что могли, и взломали. Мы не команда, которая имеет сильное присутствие в штрафной, мы не команда, которая может доминировать и бесконечно навешивать, потому что у нас нет для этого игроков. Мы пытались прорываться другими путями, и нам это удалось – мы забили красивый гол. И, как я сказал, результат является чрезвычайно несправедливым. Но футбол не учитывает анализ несправедливости – счет решает все, и мы потеряли два важных очка».

По теме:
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
МАРЕСКА: «В первом тайме Челси было немного тяжеловато»
Арне СЛОТ: «Это глупость. Ты должен контролировать свои эмоции»
Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу пресс-конференция Риу Аве судейство VAR
Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24 сентября 2025, 14:10 11
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США

Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований

Благодаря нигерийцам. Металлист 1925 вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 24 сентября 2025, 17:31 0
Благодаря нигерийцам. Металлист 1925 вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Благодаря нигерийцам. Металлист 1925 вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Матч против Колоса П завершился со счетом 2:1

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Футбол | 23.09.2025, 22:49
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24.09.2025, 00:16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
22.09.2025, 19:42 2
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем