МОУРИНЬО: «Этот результат абсолютно несправедлив. Я знал, что гол отменят»

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо считает чрезвычайно несправедливым результат перенесенного матча 1-го тура чемпионата Португалии против Риу Аве (1:1):

«Во-первых, я считаю, что результат является чрезвычайно несправедливым. Одна команда хотела победить, другая хотела ничью. Думаю, результат несправедливый, особенно учитывая то, что мы сделали во втором тайме, но мы были наказаны результатом, который, безусловно, является ужасным, против соперника, который забил фантастический гол с технической точки зрения, с единственного удара в створ ворот.

Но я должен смотреть на этот гол с точки зрения тренера Бенфики. И нельзя пропускать такой гол на 90-й минуте после того, как 45 минут мы играли качественно, интенсивно, с большой креативностью, с множеством отборов на чужой половине, множеством переходов, с огромным усилием. Изменения в структуре команды и игровой философии. Мы сделали все, чтобы победить.

Мы забили гол, нельзя пропускать, когда ведешь 1:0 за несколько минут до конца. Можно пропустить в этот момент, но это должен быть другой гол. Нельзя пропускать гол, когда игрок с мячом, я ошибаюсь или нет, это был Энцо Барренечеа или Ричард Риос, один из них, и шесть игроков впереди линии мяча. Вести 1:0 на 90-й минуте, имея игрока с мячом плюс шестерых – это семь человек – в атакующей позиции, и только троих в защите – это наивно, это показывает общую нехватку опыта, понимания игры, потому что в тот момент мы должны были сделать то, что делали в первом тайме: катать мяч без цели и опасности. То, что было неправильным в первом тайме, мы должны были делать с момента, когда забили гол.

Поэтому это больно. Болит результат, болит несправедливость, болит способ, каким мы пропустили. Но, безусловно, в первом тайме мы владели мячом без особой цели. Во втором тайме, главным образом благодаря изменениям в структуре и выходу двух игроков, команда начала играть иначе, с большей целенаправленностью, начала создавать моменты.

Мы забили гол, разве это и есть футбол сегодня, если гол отменяется из-за того, что кто-то наступил на палец или потянул за футболку, я не люблю этот футбол. Если это футбол сегодня, я его не люблю. В итоге главным героем стал человек из VAR, который позвал арбитра пересмотреть то, что мы все видели, а затем – судья, которому не хватает личности, как это обычно бывает, и он просто следует за тем, что говорит VAR. Как только я увидел, что арбитра вызвали к VAR, я знал, что гол отменят. Независимо от этого, мы играли против супероборонительной команды, за что я ее не критикую, просто констатирую.

Было трудно взломать их, но во втором тайме мы сделали все, что могли, и взломали. Мы не команда, которая имеет сильное присутствие в штрафной, мы не команда, которая может доминировать и бесконечно навешивать, потому что у нас нет для этого игроков. Мы пытались прорываться другими путями, и нам это удалось – мы забили красивый гол. И, как я сказал, результат является чрезвычайно несправедливым. Но футбол не учитывает анализ несправедливости – счет решает все, и мы потеряли два важных очка».