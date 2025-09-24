Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик рассказал, что вингер каталонцев Ламин Ямаль нормально воспринял второе место в голосовании за Золотой мяч.

Награда досталась игрока ПСЖ Усману Дембеле.

«С Ламином все в порядке, он мотивирован работать дальше. Думаю, Усман заслужил Золотой мяч, а Ямаль принял этот факт. Он докажет в будущем, что достаточно хорош для этой награды», – сказал Флик.

Ямаль второй год кряду признан лучшим молодым игроком мира.