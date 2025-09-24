Испания24 сентября 2025, 17:21 | Обновлено 24 сентября 2025, 18:11
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Тренер Барселоны считает, что Дембеле заслужил награду
24 сентября 2025, 17:21 | Обновлено 24 сентября 2025, 18:11
Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик рассказал, что вингер каталонцев Ламин Ямаль нормально воспринял второе место в голосовании за Золотой мяч.
Награда досталась игрока ПСЖ Усману Дембеле.
«С Ламином все в порядке, он мотивирован работать дальше. Думаю, Усман заслужил Золотой мяч, а Ямаль принял этот факт. Он докажет в будущем, что достаточно хорош для этой награды», – сказал Флик.
Ямаль второй год кряду признан лучшим молодым игроком мира.
