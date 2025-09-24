Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Испания
24 сентября 2025, 17:21 | Обновлено 24 сентября 2025, 18:11
1090
0

Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча

Тренер Барселоны считает, что Дембеле заслужил награду

24 сентября 2025, 17:21 | Обновлено 24 сентября 2025, 18:11
1090
0
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик рассказал, что вингер каталонцев Ламин Ямаль нормально воспринял второе место в голосовании за Золотой мяч.

Награда досталась игрока ПСЖ Усману Дембеле.

«С Ламином все в порядке, он мотивирован работать дальше. Думаю, Усман заслужил Золотой мяч, а Ямаль принял этот факт. Он докажет в будущем, что достаточно хорош для этой награды», – сказал Флик.

Ямаль второй год кряду признан лучшим молодым игроком мира.

По теме:
Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ
Арсенал – лидер рейтинга клубов с самыми дорогими линиями защиты
Луис Энрике взламывает футбол с помощью… регби
Ханс-Дитер Флик Усман Дембеле Ламин Ямаль Барселона ПСЖ Золотой мяч
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24 сентября 2025, 00:16 13
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным

Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24 сентября 2025, 10:10 56
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас

Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать  

Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Футбол | 24.09.2025, 16:18
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Футбол | 23.09.2025, 22:49
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»
Футбол | 24.09.2025, 17:24
Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»
Томас МЮЛЛЕР: «Сборная Германии – не топ-команда. Но посмотрим на ЧМ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем