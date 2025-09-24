Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
Лига Европы
24 сентября 2025, 15:38 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:43
Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?

Предстоящие матчи являются частью эксклюзивной недели Лиги Европы

Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
Второй по значимости европейский клубный турнир – Лига Европы – этого сезона стартует на этой неделе в необычном формате: девять матчей состоятся в среду вечером.

«Рома» и «Ноттингем», за которые выступают украинские футболисты Артем Довбик и Александр Зинченко соответственно, входят в число 18 команд, которые выйдут на поле в первый вечер.

Расписание на среду:

  • 24.09. 18:45 Мидтьюлланд – Штурм
  • 24.09. 18:45 ПАОК – Маккаби Тель-Авив
  • 24.09. 21:00 Фрайбург – Базель
  • 24.09. 21:00 Црвена Звезда – Селтик
  • 24.09. 21:00 Динамо Загреб – Фенербахче
  • 24.09. 21:00 Мальме – Лудогорец
  • 24.09. 21:00 Ницца – Рома
  • 24.09. 21:00 Бетис – Ноттингем Форест
  • 24.09. 21:00 Брага – Фейеноорд

Предстоящие матчи являются частью эксклюзивной недели Лиги Европы, в рамках которой не запланированы матчи Лиги чемпионов, а также матчи Лиги конференций.

Традиционно все игры турнира проходят в четверг вечером. Это правило останется в силе до окончания сезона Лиги Европы.

«Эксклюзивная неделя» матчей для всех трех европейских соревнований стартовала в сезоне-2024/2025 и продолжается в этом сезоне. Уникальная концепция позволяет Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представить свои основные европейские турниры и сосредоточить все три события на одном.

Ранее стали известны основные фавориты Лиги чемпионов и Лиги Европы по данным ставок.

По теме:
Динамо Загреб – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Лига Европы Лига чемпионов УЕФА Ноттингем Форест Артем Довбик Александр Зинченко расписание
