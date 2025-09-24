Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
Второй по значимости европейский клубный турнир – Лига Европы – этого сезона стартует на этой неделе в необычном формате: девять матчей состоятся в среду вечером.
«Рома» и «Ноттингем», за которые выступают украинские футболисты Артем Довбик и Александр Зинченко соответственно, входят в число 18 команд, которые выйдут на поле в первый вечер.
Расписание на среду:
- 24.09. 18:45 Мидтьюлланд – Штурм
- 24.09. 18:45 ПАОК – Маккаби Тель-Авив
- 24.09. 21:00 Фрайбург – Базель
- 24.09. 21:00 Црвена Звезда – Селтик
- 24.09. 21:00 Динамо Загреб – Фенербахче
- 24.09. 21:00 Мальме – Лудогорец
- 24.09. 21:00 Ницца – Рома
- 24.09. 21:00 Бетис – Ноттингем Форест
- 24.09. 21:00 Брага – Фейеноорд
Предстоящие матчи являются частью эксклюзивной недели Лиги Европы, в рамках которой не запланированы матчи Лиги чемпионов, а также матчи Лиги конференций.
Традиционно все игры турнира проходят в четверг вечером. Это правило останется в силе до окончания сезона Лиги Европы.
«Эксклюзивная неделя» матчей для всех трех европейских соревнований стартовала в сезоне-2024/2025 и продолжается в этом сезоне. Уникальная концепция позволяет Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представить свои основные европейские турниры и сосредоточить все три события на одном.
