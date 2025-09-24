Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 сентября 2025, 18:45 | Обновлено 24 сентября 2025, 19:03
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»

Тренер остается в сборной Украины минимум до конца отбора ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что наставник сборной Украины Сергей Ребров останется работать в национальной команде.

У специалиста есть даже более выгодные предложения, чем от Панатинаикоса, но тренер никуда уходить не собирается.

«Не верю, что Ребров принял бы приглашение Панатинаикоса. К Реброву большой интерес от клубов Ближнего Востока. И те цифры зарплаты, которые я слышал – от этого сложно отказаться».

«Этим можно пожертвовать, если ты работаешь со своей национальной сборной или в топ-чемпионате, но мы говорим про чемпионат Греции. Это не то, ради чего отказываются от Саудовской Аравии», – сказал Вацко.

Иван Зинченко
Анатолий Басов
А що в контракті немає пункту за розрив однією зі сторін компенсації, не погано він влаштувався, зарплатня на рівні Європи, а результат на рівні Гондурасу, чи кум допоможе комедію зламати.
+1
Павло
Падайтє на прапітаніє бєднаму мальчіку Сірожє 
+1
MaximusOne
Сповна норм чемпіонат, кращий за УПЛ чи чемпіонат Угорщини, чи ті ж чемпіонати Близького Сходу, а якщо виграє чемпіонат той в ЛЧ зіграє, а Ліга Чемпіонів це найвищий показник для любого тренера. Правда там його так терпіти не будуть, при поганих результатах винесуть ногами вперед, і іронічні інтерв'ю не прокатять.  
+1
Lulinnha
Отпустите Реброва в СА. Ему не на что купить новые трусы с носками. 
+1
Arera
реброффу насрать на Украину, на украинцев. Ему главное бабло. Гоните этого засранца!!!
0
volf2020
та хай вже валить на хрен той фізрук
0
u6464u
черговий знавець з будинку футболу ,як ви вже дістали простого вболівальника.
0
DK1970
А Сірожі завжди важко від грошей відмовитись. У кожного свої пріоритети...
0
