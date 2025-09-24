Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что наставник сборной Украины Сергей Ребров останется работать в национальной команде.

У специалиста есть даже более выгодные предложения, чем от Панатинаикоса, но тренер никуда уходить не собирается.

«Не верю, что Ребров принял бы приглашение Панатинаикоса. К Реброву большой интерес от клубов Ближнего Востока. И те цифры зарплаты, которые я слышал – от этого сложно отказаться».

«Этим можно пожертвовать, если ты работаешь со своей национальной сборной или в топ-чемпионате, но мы говорим про чемпионат Греции. Это не то, ради чего отказываются от Саудовской Аравии», – сказал Вацко.