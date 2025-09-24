Ковалец и Кобин определились с составами на матч Ингулец - Подолье

В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором сойдутся хмельницкое Подолье и Ингулец из Петрово.

Сергей Ковалец и Василий Кобин определились со стартовым составом своих команд на предстоящий поединок. Оба наставника решили обойтись без ротации.

Матч Подолья – Ингулец состоится в среду, 24 сентября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Ковалец и Кобин определились со составами на матч Ингулец - Подолье