23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют представители УПЛ «Рух» и «Полесье».

Начало игры в 18:00 на стадионе «Львов-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

В прошлом сезоне львовский «Рух» остановился на четвертьфинальной стадии, а «Полесье» дошло до полуфинала.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, а также будет доступна бесплатная трансляция на Youtube.