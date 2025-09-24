Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Рух – Полесье
Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится 24 сентября в 18:00
23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют представители УПЛ «Рух» и «Полесье».
Начало игры в 18:00 на стадионе «Львов-Арена».
Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.
В прошлом сезоне львовский «Рух» остановился на четвертьфинальной стадии, а «Полесье» дошло до полуфинала.
Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, а также будет доступна бесплатная трансляция на Youtube.
