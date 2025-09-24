Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 сентября 2025, 07:42 |
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Рух – Полесье

Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится 24 сентября в 18:00

УПЛ

23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют представители УПЛ «Рух» и «Полесье».

Начало игры в 18:00 на стадионе «Львов-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

В прошлом сезоне львовский «Рух» остановился на четвертьфинальной стадии, а «Полесье» дошло до полуфинала.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, а также будет доступна бесплатная трансляция на Youtube.

