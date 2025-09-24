ФОТО. У легенды футбола новая девушка. Она младше его на 38 лет

Лотар Маттеус произвел фурор на церемонии «Золотой мяч» в Париже, появившись с новой избранницей – 26-летней Терезой Зоммер, младшей его на 38 лет.

63-летний легендарный футболист имеет за плечами пять браков. С Терезой его впервые увидели в начале года, вскоре после окончательного разрыва с Анастасией Климко. В Париже пара охотно позировала фотографам, хотя ранее Маттеус избегал комментариев.

Зоммер училась экономике и менеджменту в Королевском колледже Лондона, затем психологии в университете Дарема. Влюбленных часто замечают вместе на отдыхе и матчах.

Маттеус известен своей любовью к женщинам: ранее он был женат на Сильвии, модели Морене, Марьяне Чолич, украинке Лилиане Чудиновой и Анастасии Климко.