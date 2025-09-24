ФОТО. У легенды футбола новая девушка. Она младше его на 38 лет
Лотар Маттеус появился на Золотом мяче с новой возлюбленной
Лотар Маттеус произвел фурор на церемонии «Золотой мяч» в Париже, появившись с новой избранницей – 26-летней Терезой Зоммер, младшей его на 38 лет.
63-летний легендарный футболист имеет за плечами пять браков. С Терезой его впервые увидели в начале года, вскоре после окончательного разрыва с Анастасией Климко. В Париже пара охотно позировала фотографам, хотя ранее Маттеус избегал комментариев.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Зоммер училась экономике и менеджменту в Королевском колледже Лондона, затем психологии в университете Дарема. Влюбленных часто замечают вместе на отдыхе и матчах.
Маттеус известен своей любовью к женщинам: ранее он был женат на Сильвии, модели Морене, Марьяне Чолич, украинке Лилиане Чудиновой и Анастасии Климко.
Lothar Matthäus (64) has arrived with his 26 year old girlfriend! 📸✨ pic.twitter.com/Z51nAAufPr— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» потерял Алиссона
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET