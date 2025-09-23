Юношеская сборная Украины U-16 одержала победу над Металлистом 1925 U-17

23 сентября на поле НТК им. В. Баннікова юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г.р.) провела первый контрольный матч во время учебно-тренировочного сбора в Киеве.

Соперником сине-желтых была команда Металлист 1925 U-17, и подопечные Владимира Самборского одержали убедительную победу (3:0).

Поединок начался при ощутимом территориальном преимуществе сборной. Уже на 16-й минуте оно вылилось в гол. Островский из глубины поля отдал точную диагональ на Дзюринца, который ворвался в штрафную, обманул защитника и хладнокровно пробил мимо вратаря.

После перерыва тренерский штаб предоставил игровое время почти всему составу, проведя сразу 10 замен, но контроль игры оставался за сборной. На 52-й минуте Доник заработал опасный стандарт у штрафной площади соперника, и Кравчук идеальным ударом в дальнюю девятку удвоил счет.

Финальную точку в матче поставил Гребельник. На 89-й минуте он замкнул передачу Бойко и довел счет до разгромного (3:0).

Второй спарринг сине-желтые проведут против «Колоса» U-19, игра пройдет 27 сентября в 11:00.

Товарищеский матч

23 сентября. Киев, НТК им. В. Банникова

Украина U-16 – Металлист 1925 Харьков U-17 – 3:0 (1:0)

Голы: Дзюринець, 16, Кравчук, 52, Гребельник, 89.

Украина U-16 (1-й тайм): Торхов, Кыбукевич, Кислянка (к), Пушкалов, Калараш, Островский, Гордеев (Доник, 31), Пономарев, Федушко, Дзюринец, Мартынюк.

Украина U-16 (2-й тайм): Сычев, Мисюра, Богатырь, Бирладяну, Доник (Долгий, 61), Сердюковский, Бойко, Кравчук, Тимчук, Дзюбенко, Гребельник.

Видеозапись матча