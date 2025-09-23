Юношеская сборная Украины U-16 одержала победу над Металлистом 1925 U-17
Команда Владимира Самборского забила соперникам три мяча
23 сентября на поле НТК им. В. Баннікова юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г.р.) провела первый контрольный матч во время учебно-тренировочного сбора в Киеве.
Соперником сине-желтых была команда Металлист 1925 U-17, и подопечные Владимира Самборского одержали убедительную победу (3:0).
Поединок начался при ощутимом территориальном преимуществе сборной. Уже на 16-й минуте оно вылилось в гол. Островский из глубины поля отдал точную диагональ на Дзюринца, который ворвался в штрафную, обманул защитника и хладнокровно пробил мимо вратаря.
После перерыва тренерский штаб предоставил игровое время почти всему составу, проведя сразу 10 замен, но контроль игры оставался за сборной. На 52-й минуте Доник заработал опасный стандарт у штрафной площади соперника, и Кравчук идеальным ударом в дальнюю девятку удвоил счет.
Финальную точку в матче поставил Гребельник. На 89-й минуте он замкнул передачу Бойко и довел счет до разгромного (3:0).
Второй спарринг сине-желтые проведут против «Колоса» U-19, игра пройдет 27 сентября в 11:00.
Товарищеский матч
23 сентября. Киев, НТК им. В. Банникова
Украина U-16 – Металлист 1925 Харьков U-17 – 3:0 (1:0)
Голы: Дзюринець, 16, Кравчук, 52, Гребельник, 89.
Украина U-16 (1-й тайм): Торхов, Кыбукевич, Кислянка (к), Пушкалов, Калараш, Островский, Гордеев (Доник, 31), Пономарев, Федушко, Дзюринец, Мартынюк.
Украина U-16 (2-й тайм): Сычев, Мисюра, Богатырь, Бирладяну, Доник (Долгий, 61), Сердюковский, Бойко, Кравчук, Тимчук, Дзюбенко, Гребельник.
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора
Элина опубликовала пост в своем Instagram, в котором поделился своими чувствами