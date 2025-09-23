Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская сборная Украины U-16 одержала победу над Металлистом 1925 U-17
Молодежные турниры
23 сентября 2025, 19:23 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:32
174
0

Юношеская сборная Украины U-16 одержала победу над Металлистом 1925 U-17

Команда Владимира Самборского забила соперникам три мяча

23 сентября 2025, 19:23 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:32
174
0
Юношеская сборная Украины U-16 одержала победу над Металлистом 1925 U-17
УАФ

23 сентября на поле НТК им. В. Баннікова юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2010 г.р.) провела первый контрольный матч во время учебно-тренировочного сбора в Киеве.

Соперником сине-желтых была команда Металлист 1925 U-17, и подопечные Владимира Самборского одержали убедительную победу (3:0).

Поединок начался при ощутимом территориальном преимуществе сборной. Уже на 16-й минуте оно вылилось в гол. Островский из глубины поля отдал точную диагональ на Дзюринца, который ворвался в штрафную, обманул защитника и хладнокровно пробил мимо вратаря.

После перерыва тренерский штаб предоставил игровое время почти всему составу, проведя сразу 10 замен, но контроль игры оставался за сборной. На 52-й минуте Доник заработал опасный стандарт у штрафной площади соперника, и Кравчук идеальным ударом в дальнюю девятку удвоил счет.

Финальную точку в матче поставил Гребельник. На 89-й минуте он замкнул передачу Бойко и довел счет до разгромного (3:0).

Второй спарринг сине-желтые проведут против «Колоса» U-19, игра пройдет 27 сентября в 11:00.

Товарищеский матч

23 сентября. Киев, НТК им. В. Банникова

Украина U-16 – Металлист 1925 Харьков U-17 – 3:0 (1:0)

Голы: Дзюринець, 16, Кравчук, 52, Гребельник, 89.

Украина U-16 (1-й тайм): Торхов, Кыбукевич, Кислянка (к), Пушкалов, Калараш, Островский, Гордеев (Доник, 31), Пономарев, Федушко, Дзюринец, Мартынюк.

Украина U-16 (2-й тайм): Сычев, Мисюра, Богатырь, Бирладяну, Доник (Долгий, 61), Сердюковский, Бойко, Кравчук, Тимчук, Дзюбенко, Гребельник.

Видеозапись матча

По теме:
Сборная Украины разгромила Литву в товарищеском матче
Атлетик – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Сборная Украины проводит разминку перед матчем с Литвой
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16 Олег Дзюринец Мирослав Доник видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23 сентября 2025, 07:35 5
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу

Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора

«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
Теннис | 23 сентября 2025, 15:40 29
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года

Элина опубликовала пост в своем Instagram, в котором поделился своими чувствами

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Ямаль про Золотой мяч Дембеле: «У Господа свой план, а мне нужно работать»
Футбол | 23.09.2025, 20:13
Ямаль про Золотой мяч Дембеле: «У Господа свой план, а мне нужно работать»
Ямаль про Золотой мяч Дембеле: «У Господа свой план, а мне нужно работать»
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
22.09.2025, 06:46
Бокс
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 13
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 17
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 51
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем