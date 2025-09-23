Стало известно, сколько пропустит Супряга из-за травмы руки

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играли на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. В сумасшедшем матче с 9 голами победу со счетом 5:4 одержали гости.

В этой игре впервые за 5 лет голом отметился форвард «Эпицентра» Владислав Супряга, но сразу получил травму руки.

По информации журналиста Владимира Зверова, перелома удалось избежать – у футболиста диагностирован вывих. Ориентировочный срок восстановления – 1 месяц.