Форвард английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может покинуть Премьер-лигу после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил журналист Football Insider Питер О'Рурк.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересована испанская «Барселона», которая считает норвежца идеальной заменой для Роберта Левандовски. По информации источника, «горожане» могут отпустить Эрлинга, но требуют от каталонского клуба 170 млн евро.

«Манчестер Сити» уверен, что такая цена отпугнет заинтересованные команды и заставит чемпионов Испании прекратить все попытки подписать Холанда.

Сам Холанд доволен своим положение в Манчестере, однако его беспокоит проваленный сезон 2024/25 и отсутствие трофеев за последний год. Форвард надеется, что в этой кампании его команда сможет побороться за чемпионство в Англии.

Если подопечные Пепа Гвардиолы снова не сумеют завоевать титул, Эрлинг рассмотрит вариант с присоединением к «Барселоне».

В сезоне 2025/26 форвард провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт норвежца истекает в июне 2034 года, а его трансферная стоимость составляет 180 млн евро.