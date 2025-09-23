Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИЗАКИ СИЛВА: «Не хватало только завершения и внимания к деталям»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 05:51 |
ИЗАКИ СИЛВА: «Не хватало только завершения и внимания к деталям»

Бразильский полузащитник прокомментировал матч с луганской «Зарей»

Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки Силва

Бразильский полузащитник «Шахтера» Изаки Силва прокомментировал матч шестого тура УПЛ, в котором его команда со счетом 1:0 одолела луганскую «Зарю»:

– Изаки, на последних минутах матча именно твой дебютный гол принес победу. Какие чувства и эмоции переполняют тебя прямо сейчас?

– Невероятные эмоции, трудно описать этот момент словами. Спасибо Богу за все в моей жизни, вся слава и честь ему. Я очень рад, что забил свой первый гол, действительно счастлив, эмоции просто переполняют. Поздравляю всю команду! Работаем дальше.

– Вспомним эпизод, в котором ты отличился. Проанализируй и опиши его подробнее.

– Мяч пришел ко мне, я увидел Лукаса, сыграл с ним в стенку и забил гол. Очень рад, поэтому теперь буду праздновать с командой.

– Как думаешь, чего команде не хватало до 88-й минуты?

– Думаю, в последней трети не хватало базовых вещей. Нужно лучше определять детали, выходить вперед, завершать атаки и закрывать игру раньше. Мы немного грешим в этих деталях, но наша команда сыграла прекрасно. Не хватало только завершения и внимания к деталям. Слава Богу, я попал – и мы победили. Главное – три очка.

– Ты постепенно знакомишься с украинским футболом и страной. Расскажи, как проходит твоя адаптация и что можешь сказать об украинском футболе?

– Это новинка для меня, все новое, лига… Но считаю, что адаптируюсь хорошо. Вся команда меня очень хорошо приняла, и это значительно помогает. Что касается лиги, она очень конкурентная, сильные футболисты, и это усложняет матчи, поэтому иногда приходится опускаться ниже, чтобы играть с другими. Мы победили, и это главное.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск пресс-конференция Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря Изаки Силва
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
