«У нас нет авторитетов». Вратарь Оболони проанализировал игру с Карпатами

В заключительный день шестого тура УПЛ «Оболонь» провела домашний поединок против львовских «Карпат».

Столичная команда с начала сезона не проигрывала перед собственными болельщиками, однако «львы» испортили понедельничное настроение киевским фанатам. «Карпаты» переиграли хозяев поля со счетом 2:0.

Эксклюзивно для Sport.ua вратарь «Оболони» Назарий Федоривский прокомментировал проигранный матч с «Карпатами», свое повреждение и следующий поединок УПЛ.

– Пропущенный мяч в начале матча сильно вмешался в ваши планы на игру?

– Конечно, мы этого не планировали. Но это футбол. Здесь время от времени происходят такие вещи. Мы с командой обсуждали перед игрой, и как раз намекали на то, что у «Карпат» довольно сильные стандарты. И, к сожалению, так получилось, что случился автогол, но нам не нужно было опускать руки, нужно было атаковать и забивать свой мяч. У нас было достаточно моментов, чтобы поразить ворота соперника. Однако так сложилась игра, что мы пропустили второй мяч.

– Давайте разберем второй гол «Карпат», который был забит со стандарта. Это ошибка игроков «Оболони» или качественная игра «львов» при стандарте?

– В первую очередь хочу отметить исполнителя – Мирошниченко. Я знаю, что это очень сильный игрок, и он отлично исполняет стандарты. Каждая его подача возле наших ворот выглядела крайне опасно. Все выполнялось четко: точка в точку. В таких ситуациях и вратарю трудно выйти, и игрокам непросто, потому что атакующая команда набегает, и по инерции сопернику легче сыграть с мячом. К сожалению, стандарты. Будем работать над этим активнее.

– А что произошло с вами, когда вы оказались на газоне? Можно говорить о травме? Как сейчас себя чувствуете?

– Я ни с кем не столкнулся – причиной травмы стал удар от бразильца. Просто по инерции я выставил руку в сторону, и мяч попал именно в нее. В результате плечо немного вылетело. Назад оно, вроде, сразу встало, но связка до сих пор болит. Возможно, завтра буду делать МРТ.

– До этого матча «Оболонь» не проигрывала дома в новом сезоне. Возможно, в матче с «Карпатами» не хватило поддержки, которая была на игре с «Динамо»?

– Ну конечно, было очень тяжело без болельщиков, точнее, с небольшой их численностью. Но так УПЛ решила, что нужно в понедельник в такое время провести матч лиги. Я не знаю, чем они руководствуются, какой логикой. Ведь футбол, как правило, делается для болельщиков. Я не знаю. У меня нет такого, знаете, развернутого комментария. Думаю, если бы было больше болельщиков, была бы круче атмосфера на стадионе.

– Какие ожидания от следующего матча с «Зарей»? Способна ли «Оболонь» переиграть соперника?

– Конечно, способна. Мы уже доказали, что готовы бороться с любым соперником. И у нас нет таких авторитетов. Просто матчи складываются по-разному. Бывает игра, как сегодня, бывает, как с «Динамо».

Конечно, в «Заре» очень сильные исполнители, но мы будем разбирать каждого футболиста. Надеюсь, у нас получится нивелировать ошибки, которые были в матче с «Карпатами», и мы сможем добавить в завершающей фазе.