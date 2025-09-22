«Не стоит ничего говорить». Игрок Оболони – о поражении в матче с Карпатами
Эксклюзивное интервью украинского футболиста Артема Кулаковского для Sport.ua
Столичная команда «Оболонь» после ничейного результата в киевском дерби против «Динамо» (2:2) приняла на своей арене львовские «Карпаты», которые шли без побед в украинской лиге.
22 сентября «пивовары» столкнулись с львовским клубом, однако уступили со счетом 0:2.
По завершении встречи полузащитник «Оболони» Артем Кулаковский эксклюзивно для Sport.ua поделился мыслями относительно проигранного матча с «львами».
– Скажите, чего не хватило «Оболони», чтобы побороться за победу в матче с «Карпатами»?
– Ну, думаю, мы пропустили ненужный быстрый гол, и у нас игра пошла совсем не по плану. Поэтому, думаю, все так и сложилось неудачно.
– Что сказал тренер во время перерыва после проигранного первого тайма?
– Он сказал нам, чтобы мы играли более агрессивно в атаке, создавали голевые моменты. Также подчеркнул некоторые тактические моменты, и все.
– Как вы в целом оцените себя в этом матче и выступление своей команды?
– Как я уже говорил, игра сегодня пошла не по плану. А свой выступ... Думаю, не стоит ничего говорить, потому что результат – негативный. Я ничего нормального не сделал для команды.
– Тренерский штаб «Оболони» и местные болельщики во время матча часто апеллировали к действиям арбитра. Как вы оцените работу судей?
– Я не могу ничего сказать про судей. У них есть отдельная делегация, и они уже будут оценивать работу арбитров.
– Следующим соперником «Оболони» станет «Заря». Какие в целом ощущения и будет ли команда готова побороться за победу?
– Ну то, что будем снова бороться – это сто процентов. А так мы выходим на каждый матч с желанием победить.
