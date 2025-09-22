Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 23:41 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:25
Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц

До этого награду среди женщин вручали только шесть раз

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала обладательницей престижной награды «Золотой мяч» 2025 года среди женщин.

Сегодняшнее вручение награды стало седьмым в истории среди женщин. Первой обладательницей женского «Золотого мяча» в 2018 году стала норвежка Ада Хегерберг (136 очков, «Лион»).

Бонмати трижды подряд завоевала «Золотой мяч» и вышла на первое место по количеству полученных наград. На втором месте – ее одноклубница Алексия Путельяс (2).

Список победительниц ЗМ среди женщин

  • 2018: Ада Хегерберг (Лион)
  • 2019: Меган Рапино (ОЛ Рейн)
  • 2020: отменен из-за пандемии COVID-2019
  • 2021: Алексия Путельяс (Барселона)
  • 2022: Алексия Путельяс (Барселона)
  • 2023: Айтана Бонмати (Барселона)
  • 2024: Айтана Бонмати (Барселона)
  • 2025: Айтана Бонмати (Барселона)
Золотой мяч статистика Айтана Бонмати Алексия Путельяс Меган Рапино Ада Хегерберг
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
