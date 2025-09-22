Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала обладательницей престижной награды «Золотой мяч» 2025 года среди женщин.

Сегодняшнее вручение награды стало седьмым в истории среди женщин. Первой обладательницей женского «Золотого мяча» в 2018 году стала норвежка Ада Хегерберг (136 очков, «Лион»).

Бонмати трижды подряд завоевала «Золотой мяч» и вышла на первое место по количеству полученных наград. На втором месте – ее одноклубница Алексия Путельяс (2).

Список победительниц ЗМ среди женщин

2018: Ада Хегерберг (Лион)

2019: Меган Рапино (ОЛ Рейн)

2020: отменен из-за пандемии COVID-2019

2021: Алексия Путельяс (Барселона)

2022: Алексия Путельяс (Барселона)

2023: Айтана Бонмати (Барселона)

2024: Айтана Бонмати (Барселона)

2025: Айтана Бонмати (Барселона)