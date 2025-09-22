Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц
До этого награду среди женщин вручали только шесть раз
Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала обладательницей престижной награды «Золотой мяч» 2025 года среди женщин.
Сегодняшнее вручение награды стало седьмым в истории среди женщин. Первой обладательницей женского «Золотого мяча» в 2018 году стала норвежка Ада Хегерберг (136 очков, «Лион»).
Бонмати трижды подряд завоевала «Золотой мяч» и вышла на первое место по количеству полученных наград. На втором месте – ее одноклубница Алексия Путельяс (2).
Список победительниц ЗМ среди женщин
- 2018: Ада Хегерберг (Лион)
- 2019: Меган Рапино (ОЛ Рейн)
- 2020: отменен из-за пандемии COVID-2019
- 2021: Алексия Путельяс (Барселона)
- 2022: Алексия Путельяс (Барселона)
- 2023: Айтана Бонмати (Барселона)
- 2024: Айтана Бонмати (Барселона)
- 2025: Айтана Бонмати (Барселона)
Aitana Bonmatí has won the Ballon d'Or Féminin for the third consecutive year.— Squawka (@Squawka) September 22, 2025
◉ 2023
◉ 2024
◉ 2025
She's the first woman to win the award three times.🏆🏆🏆#BallonDor pic.twitter.com/sn1pn5Ljgf
