Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера

Донецкий «Шахтер» решил усилиться игроком сборной Украины в зимнее трансферное окно.

«Горняки» в последние дни летнего трансферного окна пытались купить лидера «Полесья» Александра Назаренко, трансфер сорвался, однако надежды «горняков» и переход украинца до сих пор есть.

По информации источника, зимой «Шахтер» снова пойдет за Назаренко и предложит «Полесью» 2,5 миллиона евро за полноценный переход игрока.

В этом сезоне Назаренко провел 12 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.

Ранее вингер житомирского Полесья Александр Назаренко поделился эмоциями после матча против Кудровки (2:0) в шестом туре Украинской Премьер-лиги.