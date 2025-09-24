Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера
«Горняки» снова попытаются купить Александра Назаренко
Донецкий «Шахтер» решил усилиться игроком сборной Украины в зимнее трансферное окно.
«Горняки» в последние дни летнего трансферного окна пытались купить лидера «Полесья» Александра Назаренко, трансфер сорвался, однако надежды «горняков» и переход украинца до сих пор есть.
По информации источника, зимой «Шахтер» снова пойдет за Назаренко и предложит «Полесью» 2,5 миллиона евро за полноценный переход игрока.
В этом сезоне Назаренко провел 12 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
Ранее вингер житомирского Полесья Александр Назаренко поделился эмоциями после матча против Кудровки (2:0) в шестом туре Украинской Премьер-лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ категорически отказался отпускать 51-летнего специалиста в «Панатинаикос»
Боксер обнародовал забавное видео