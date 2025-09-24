Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 05:56 |
Шахтер готовит переход футболиста сборной Украины. Известна сумма трансфера

«Горняки» снова попытаются купить Александра Назаренко

ФК Полесье. Александр Назаренко

Донецкий «Шахтер» решил усилиться игроком сборной Украины в зимнее трансферное окно.

«Горняки» в последние дни летнего трансферного окна пытались купить лидера «Полесья» Александра Назаренко, трансфер сорвался, однако надежды «горняков» и переход украинца до сих пор есть.

По информации источника, зимой «Шахтер» снова пойдет за Назаренко и предложит «Полесью» 2,5 миллиона евро за полноценный переход игрока.

В этом сезоне Назаренко провел 12 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.

Ранее вингер житомирского Полесья Александр Назаренко поделился эмоциями после матча против Кудровки (2:0) в шестом туре Украинской Премьер-лиги.

трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Назаренко (футболист) трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
