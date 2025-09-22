ВИДЕО. Уедет с наградой? Дембеле прибыл на церемонию награждения ЗМ
Именно француза считают фаворитом
Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.
Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.
Незадолго до начала церемонии на место проведения мероприятия прибыл вингер ПСЖ Усман Дембеле – главный претендент на награду этого года.
OUSMANE! 😎#ballondor pic.twitter.com/6sxhYpNpiE— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
