22 сентября 2025, 21:40 |
0

ВИДЕО. Уедет с наградой? Дембеле прибыл на церемонию награждения ЗМ

Именно француза считают фаворитом

ВИДЕО. Уедет с наградой? Дембеле прибыл на церемонию награждения ЗМ
Twitter. Усман Дембеле

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.

Незадолго до начала церемонии на место проведения мероприятия прибыл вингер ПСЖ Усман Дембеле – главный претендент на награду этого года.

ВИДЕО. Уедет с наградой? Дембеле прибыл на церемонию награждения ЗМ

