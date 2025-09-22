Выбыл на длительный срок. Легионер Металлиста 1925 получил травму

В поединке шестого тура УПЛ «Металлист 1925» со счетом 2:0 обыграл «Полтаву». В этом поединке серьезную травму левого колена получил Ари Моура.

Футболист покинул поле на 62-й минуте. После обследования у игрока диагностирован разрыв медиального мениска левого коленного сустава, сообщил руководитель департамента спортивной медицины «Металлиста 1925» Иван Попов.

В настоящее время футболист находится под наблюдением медицинского штаба. Операция запланирована на четверг в Германии. По предварительным оценкам врачей, ориентировочный срок восстановления составит 4-5 месяцев.