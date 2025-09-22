Булеца объяснил эмоции после гола в ворота Динамо: «Старался показать себя»
Сергей пообщался с журналистами после матчей УПЛ
Воспитанник «Динамо» Сергей Булеца, который ныне выступает за «Александрию», поделился эмоциями после ничьей горожан с «бело-синими» (2:2), где он отметился голом.
— Второй матч подряд вы забиваете «Динамо». Почему именно против этого соперника получается так результативно?
— Большая мотивация. Очень сильный соперник, квалифицированные игроки. Это была важная игра не только для меня, но и для команды. Старался показать себя как можно лучше.
— Как команда реагировала на этот матч после недавней встречи в Кубке?
— Мы сделали выводы из первой игры. Конечно, стоит отметить и долю везения сегодня. Слава Богу, что удалось сыграть вничью. В прошлый раз добиться желаемого не получилось.
— Как вы считаете, результат закономерен?
— Скажу лишь, что он положительный. Всё-таки мы взяли одно очко, – сказал Булеца.
