Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Булеца объяснил эмоции после гола в ворота Динамо: «Старался показать себя»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 21:07 | Обновлено 22 сентября 2025, 21:19
483
0

Булеца объяснил эмоции после гола в ворота Динамо: «Старался показать себя»

Сергей пообщался с журналистами после матчей УПЛ

22 сентября 2025, 21:07 | Обновлено 22 сентября 2025, 21:19
483
0
Булеца объяснил эмоции после гола в ворота Динамо: «Старался показать себя»
ФК Александрия. Сергей Булеца

Воспитанник «Динамо» Сергей Булеца, который ныне выступает за «Александрию», поделился эмоциями после ничьей горожан с «бело-синими» (2:2), где он отметился голом.

Второй матч подряд вы забиваете «Динамо». Почему именно против этого соперника получается так результативно?
— Большая мотивация. Очень сильный соперник, квалифицированные игроки. Это была важная игра не только для меня, но и для команды. Старался показать себя как можно лучше.

Как команда реагировала на этот матч после недавней встречи в Кубке?
— Мы сделали выводы из первой игры. Конечно, стоит отметить и долю везения сегодня. Слава Богу, что удалось сыграть вничью. В прошлый раз добиться желаемого не получилось.

Как вы считаете, результат закономерен?
— Скажу лишь, что он положительный. Всё-таки мы взяли одно очко, – сказал Булеца.

На нашем сайте доступен обзор матча «Александрия» – «Динамо», в котором киевляне неожиданно упустили победу.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Три команды – на вершине: Динамо, Шахтер и Колос
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Выбыл на длительный срок. Легионер Металлиста 1925 получил травму
Сергей Булеца Динамо Киев Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он еще не готов». Мичел рассказал, что два украинца не сыграют за Жирону
Футбол | 22 сентября 2025, 20:48 0
«Он еще не готов». Мичел рассказал, что два украинца не сыграют за Жирону
«Он еще не готов». Мичел рассказал, что два украинца не сыграют за Жирону

Крапивцов и Цыганков пропустят следующий матч каталонцев

ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22 сентября 2025, 04:45 0
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»

Карл вспомнил поединок Владимира против Джошуа

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 14:32
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем