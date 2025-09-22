Украинский полузащитник попал в рейтинг лучших молодых футболистов мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших молодых футболистов мира до 20 лет, учитывая выступления в 2025 году.

В список попали 200 игроков со всей планеты, а единственным представителем Украины оказался полузащитник «Клуб де Фут Монреаль» Геннадий Синчук, который играет в MLS. Он набрал 70,2 балла по индексу CIES (167-я позиция).

Первое место занял вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль (97,7 баллов), на второй позиции разместился еще один игрок каталонского клуба – защитник Пау Кубарси (93,4 балла), а тройку сильнейших замкнул полузащитник французского ПСЖ Варрен Заир-Эмери (87,8 баллов).

В этот рейтинг попали три представителя Украинской Премьер-лиги, который выступают в донецком «Шахтере»: Лукас Феррейра (75,9), Алиссон Сантана (73,4) и Кауан Элиас (71,8).

В нынешнем сезоне Синчук провел за клуб из Монреаля 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Полузащитник перебрался в MLS в январе 2025 года из харьковского «Металлиста» за 3,4 млн евро и подписал контракт до декабря 2028 года.

Первая десятка рейтинга лучших молодых игроков мира (до 20 лет):