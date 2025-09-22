Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский полузащитник попал в рейтинг лучших молодых футболистов мира
Major League Soccer
22 сентября 2025, 19:31 |
1006
0

Украинский полузащитник попал в рейтинг лучших молодых футболистов мира

Геннадий Синчук стал единственным представителем Украины в престижном списке от CIES

22 сентября 2025, 19:31 |
1006
0
Украинский полузащитник попал в рейтинг лучших молодых футболистов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг лучших молодых футболистов мира до 20 лет, учитывая выступления в 2025 году.

В список попали 200 игроков со всей планеты, а единственным представителем Украины оказался полузащитник «Клуб де Фут Монреаль» Геннадий Синчук, который играет в MLS. Он набрал 70,2 балла по индексу CIES (167-я позиция).

Первое место занял вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль (97,7 баллов), на второй позиции разместился еще один игрок каталонского клуба – защитник Пау Кубарси (93,4 балла), а тройку сильнейших замкнул полузащитник французского ПСЖ Варрен Заир-Эмери (87,8 баллов).

В этот рейтинг попали три представителя Украинской Премьер-лиги, который выступают в донецком «Шахтере»: Лукас Феррейра (75,9), Алиссон Сантана (73,4) и Кауан Элиас (71,8).

В нынешнем сезоне Синчук провел за клуб из Монреаля 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Полузащитник перебрался в MLS в январе 2025 года из харьковского «Металлиста» за 3,4 млн евро и подписал контракт до декабря 2028 года.

Первая десятка рейтинга лучших молодых игроков мира (до 20 лет):

По теме:
Сыграет ли Забарный? Энрике выбрал состав ПСЖ на суперматч с Марселем
ФОТО. Дембеле показал костюм, в котором посетит церемонию награждения ЗМ
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
Ламин Ямаль Пау Кубарси Барселона Варрен Заир-Эмери ПСЖ Геннадий Синчук Клуб де Фут Монреаль Major League Soccer (MLS) CIES рейтинг
Николай Титюк Источник: CIES
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:44 18
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»

Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола

ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Футбол | 22 сентября 2025, 00:02 3
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»

Тренер признался, что Артем должен был летом покинуть клуб

ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
Футбол | 22.09.2025, 19:05
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Футбол | 22.09.2025, 16:07
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем