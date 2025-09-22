150 матчей за Барселону. Статистика Рафиньи в составе каталонцев

Нападающий «Барселоны» Рафинья провел юбилейный, 150-й матч в составе испанского клуба.

21 сентября состоялась игра 5-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Хетафе». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Рафинья отметился результативной передачей.

За время выступлений в составе «каталонцев» бразилец записал в свой актив 57 забитых мячей и 52 ассиста. Большинство результативных действий Рафинья совершил именно в испанском чемпионате: 63 (34 Г + 29 А) в 105 поединках. Также за «блауграну» он завоевал 5 трофеев: чемпионат (2), Кубок и Суперкубок (2) Испании.

Всего в клубной карьере 28-летний бразилец провел 396 матчей, в которых отметился 119 забитыми мячами и 90 результативными передачами.