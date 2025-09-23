Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 12:37 | Обновлено 23 сентября 2025, 12:40
Шовковский назвал двоих игроков, которые должны были забить Александрии

Наставник киевского клуба остался недоволен плохой реализацией Герреро и Бленуце

Динамо – Александрия

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

После завершения матча наставник «бело-синих» Александр Шовковский раскритиковал игроков атаки из-за нереализованных моментов – особенно досталось Владиславу Бленуце и Эдуардо Герреро:

«Мы работаем над реализацией во время каждой тренировки в последние 15-20 минут. Работаем над завершением, над комбинациями. В данном случае сказывается индивидуальное мастерство. Безусловно, результат неприятен. Вся ответственность лежит на мне, потому что так выходить и заканчивать матч...

Мы все обсуждаем, нарабатываем, но какую бы тактику мы ни выбрали, надо выходить и иметь смелость, принимать правильные решения. Этого не было. К сожалению, такие детские ошибки привели к пропущенным голам. При этом у нас были прекрасные моменты, чтобы забивать. Тот же Герреро... Я не понимаю, каким образом он мог там не попасть по мячу и не забить в первом тайме. А момент, который был у Бленуце...» – остался недоволен Шовковский.

На данный момент киевский клуб набрал 14 баллов и вместе с «Шахтером» и «Колосом» возглавляет турнирную таблицу. В следующем поединке подопечные Шовковского сыграют против львовских «Карпат» на выезде (27 сентября).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия Александр Шовковский Эдуардо Герреро Владислав Бленуце
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
