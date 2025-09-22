Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Оболони: «Это моя проблема, скорее всего»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 17:52 |
302
0

Коуч Оболони: «Это моя проблема, скорее всего»

Александр Антоненко пообщался с журналистами после матча УПЛ

22 сентября 2025, 17:52 |
302
0
Коуч Оболони: «Это моя проблема, скорее всего»
ФК Оболонь Киев.

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко объяснил поражение своей команды в матче против львовских Карпат в шестом туре Украинской Премьер-лиги

– Мы тяжело вошли в игру. На это повлиял скорый пропущенный гол. Думаем, именно этот гол повлиял на дальнейшее течение событий. Нам пришлось играть, как мы не планировали.

– За что можете похвалить сегодня свою команду?

– За второй тайм. Сработали очень агрессивно. У нас было желание отыграться, но где-то нам немного не повезло. Особенно когда мы могли забить мяч и сократить отставание. Думаю, что была бы очень хорошая концовка для всех нас.

– Два пропущенных гола из стандартов – это проблема вашей команды или просто случайность?

– Это моя проблема, скорее всего. Мы где-то не разобрали, не указали на то, как нам нужно сработать. Игроки пытались исправить ситуацию. Стандарты повлияли на ход событий, особенно первый.

– Существенно ли на ход матча повлияла воздушная тревога?

– Мы пообщались, попытались перестроиться. Где-то нам удалось, а где-то нет. Думаю, что второй тайм нам удался больше первого.

На нашем сайте доступен обзор матча Оболонь – Карпаты, в котором подопечные Лупашко одержали первую победу в сезоне УПЛ.

По теме:
Первая Лига. Буковина обыграла Левый Берег и поднялась на второе место
Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Максим ФЕЩУК: «От своей команды ожидал больше забитых мячей»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Карпаты
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Marca: У Лунина мрачные перспективы в Реале
Футбол | 22 сентября 2025, 18:48 0
Marca: У Лунина мрачные перспективы в Реале
Marca: У Лунина мрачные перспективы в Реале

У украинца были предложения летом, но остался в Мадриде

Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:44 18
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»

Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 16:00
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
20.09.2025, 17:17
Волейбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем