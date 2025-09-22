Коуч Оболони: «Это моя проблема, скорее всего»

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко объяснил поражение своей команды в матче против львовских Карпат в шестом туре Украинской Премьер-лиги

– Мы тяжело вошли в игру. На это повлиял скорый пропущенный гол. Думаем, именно этот гол повлиял на дальнейшее течение событий. Нам пришлось играть, как мы не планировали.

– За что можете похвалить сегодня свою команду?

– За второй тайм. Сработали очень агрессивно. У нас было желание отыграться, но где-то нам немного не повезло. Особенно когда мы могли забить мяч и сократить отставание. Думаю, что была бы очень хорошая концовка для всех нас.

– Два пропущенных гола из стандартов – это проблема вашей команды или просто случайность?

– Это моя проблема, скорее всего. Мы где-то не разобрали, не указали на то, как нам нужно сработать. Игроки пытались исправить ситуацию. Стандарты повлияли на ход событий, особенно первый.

– Существенно ли на ход матча повлияла воздушная тревога?

– Мы пообщались, попытались перестроиться. Где-то нам удалось, а где-то нет. Думаю, что второй тайм нам удался больше первого.

