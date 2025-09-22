Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он еще не готов». Мичел рассказал, что два украинца не сыграют за Жирону
Испания
22 сентября 2025, 20:48 | Обновлено 22 сентября 2025, 20:49
«Он еще не готов». Мичел рассказал, что два украинца не сыграют за Жирону

Крапивцов и Цыганков пропустят следующий матч каталонцев

«Он еще не готов». Мичел рассказал, что два украинца не сыграют за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, что украинский вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков пропустят следующий матч.

«Цыганков еще не оправился от дискомфорта, который испытывает. У нас также осталось два вратаря, потому что Владислав Крапивцов уехал с национальной сборной Украины на чемпионат мира U-20», – сказал главный тренер «Жироны».

«Жирона» следующий матч проведет 23 сентября против «Атлетика».

Ранее Мичел раскритиковал клуб после сокрушительного поражения в матче Ла Лиги против «Леванте» (0:4).

Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона
Дмитрий Олейник Источник: Marca
