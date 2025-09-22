«Он еще не готов». Мичел рассказал, что два украинца не сыграют за Жирону

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, что украинский вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков пропустят следующий матч.

«Цыганков еще не оправился от дискомфорта, который испытывает. У нас также осталось два вратаря, потому что Владислав Крапивцов уехал с национальной сборной Украины на чемпионат мира U-20», – сказал главный тренер «Жироны».

«Жирона» следующий матч проведет 23 сентября против «Атлетика».

Ранее Мичел раскритиковал клуб после сокрушительного поражения в матче Ла Лиги против «Леванте» (0:4).